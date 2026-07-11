للعام الثالث توالياً.. "محمد" الاسم الأكثر شيوعاً بين مواليد إنجلترا وويلز

تصدّر اسم "محمد" قائمة أكثر أسماء المواليد الذكور شيوعاً في إنجلترا وويلز خلال عام 2025، للعام الثالث على التوالي، وفقاً لبيانات حديثة أصدرها مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني. وأظهرت البيانات أن الاسم بصيغته الإنجليزية (Muhammad) أُطلق على نحو ستة آلاف مولود جديد، فيما جاء اسم "نوح" (Noah) في المركز الثاني بعد أن سُمي به نحو أربعة آلاف طفل، وحل اسم "ليو" (Leo) ثالثاً بنحو 3200 مولود.



وبيّنت الإحصاءات أيضاً أن اسم "محمد" ورد في القائمة بأكثر من صيغة كتابية؛ إذ جاءت صيغة (Mohammed) في المرتبة العشرين بعد تسجيل 1712 مولوداً، بينما حلّت صيغة (Mohammad) في المركز الخامس والخمسين بعدد بلغ 895 مولوداً.