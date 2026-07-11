محاكمة رجل قتل صديقته "بالخطأ" وهو يحاول مساعدتها لإنقاص وزنها

يُحاكم نغ كا سينغ، البالغ من العمر 29 عامًا، أمام المحكمة العليا بتهمة قتل شريكته ييب تسز تشينغ، البالغة من العمر 30 عامًا، في شقتهما بمنطقة هونغ شوي كيو، وذلك بين 28 و29 أبريل2022.

ووُجّهت إلى نغ أيضًا تهمة منع دفن جثة بشكل قانوني بعد أن شوهد وهو يسحب لوحًا متحركًا يحمل جثة ييب، ملفوفة ببطانية وطبقات من الغلاف البلاستيكي، على طول طريق عام 2022.

واستمعت المحكمة إلى اعتراف نغ، خلال استجوابه بعد تحذيره، بأنه قتل صديقته عن طريق الخطأ بضربها بقضيب، حيث كان يحاول منعها من النوم منذ ليلة 27 أبريل ، على أمل مساعدتها على إنقاص وزنها.

وقالت المدعية العامة أودري بارواني إن نغ استمر في ضربها بشكل متقطع بين الساعة العاشرة مساءً من يوم 27 أبريل والساعة الواحدة والنصف صباحًا من اليوم التالي، وبين الساعة الثالثة صباحًا والخامسة والنصف صباحًا من يوم 28 أبريل. وزعم أنه أخبر الشرطة أنه فعل ذلك لأن ييب لم تطلب منه التوقف.

ووفقًا للمتهم، قامت ييب أيضًا بسكب زجاجة من منظف المجاري على نفسها، بينما قام هو برش السائل على الأرض "لتحفيز" قدميها.

وفي حوالي الساعة الخامسة صباحًا من يوم 28 أبريل ، أفادت التقارير أن ييب أخبرت نغ أنها تشعر بألم وقد لا تنجو. واستمعت المحكمة إلى أنها دخلت بعدها في غيبوبة.

وكشفت جريمة القتل عندما شاهد عدّاؤون ساقًا بارزة من لحاف ملفوف موضوع على لوح نغ المتحرك حوالي الساعة السادسة صباحًا يوم 29 أبريل.

وعند إلقاء القبض عليه قال نغ: "كانت هذه صديقتي. ضربتها بعصا عن طريق الخطأ حتى الموت". ووجد كدمات وجروحًا وخدوشًا متعددة على رأس المرأة وأجزاء أخرى من جسدها، والتي يُحتمل أن تكون ناجمة عن ضربة قوية، كاللكمات والركلات. وحدد فو سبب الوفاة بالاختناق، نتيجة إصابات في الرأس وحروق بالغة في صدرها وبطنها وأطرافها.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة أمام القاضية جوديانا بارنز وهيئة المحلفين 18 يومًا.