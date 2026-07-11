بعد أن تحطمت نافذة الطائرة زوجة تتمسك بساقي زوجها وتنقذ حياته

أنقذت راكبة على متن طائرة بوينغ 737-8AS حياة زوجها عبر التمسك بساقيه بعدما تحطمت النافذة التي كان يجلس بجانبها حتى هبوط الطائرة.

وسحب التيار الهوائي الرجل البالغ من العمر 61 عامًا بعد تحطم نافذة الطائرة إثر تعطل المحرك الخلفي يوم الجمعة.

ولم ينجُ إلا بفضل تمسك زوجته بساقيه، وفقًا لما نقلته صحيفة "مترو". وكان الزوجان على متن طائرة بوينغ 737-8AS متجهة من سالونيك إلى ميمينجن.

ونُقل الرجل إلى المستشفى بعد إصابته بصدمة وحروق احتكاك نتيجة برودة الهواء الخارجي.

وقالت شركة رايان إير: "عادت رحلة تابعة لشركة رايان إير من سالونيك إلى ميمينجن صباح يوم الجمعة (10 يوليو) إلى سالونيك بعد وقت قصير من الإقلاع، وذلك بسبب انفصال نافذة أحد الركاب أثناء الرحلة.

وهبطت الطائرة بسلام وعاد الركاب إلى مبنى الركاب. وطلب ​​أحد الركاب المساعدة الطبية على أرض مطار سالونيك، وتلقاها بالفعل.

ولتقليل أي تأخير، تم توفير طائرة بديلة لنقل الركاب إلى ميمينجن، والتي غادرت سالونيك في تمام الساعة 9:53 صباحًا بالتوقيت المحلي."