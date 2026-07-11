«صورة عائلية» تروي قصة إرث إبداعي عائلي ينتقل بين الأجيال

أطلقت هيئة الإعلام الإبداعي الحلقة الرابعة من سلسلة مقاطع الفيديو «صورة عائلية»، ضمن مبادرتها الخاصة بـ«عام الأسرة» في دولة الإمارات، والتي تسلط الضوء على دور الأسرة في تشكيل الهوية الإبداعية، وتشجيع أفرادها على اختيار مسارات مهنية تضمن استدامة مواهبهم وإبداعاتهم.

وتروي الحلقة الجديدة قصة عائلة باناجوس، مقدمةً نموذجاً يبرز كيف ينتقل الإبداع والتعبير عن الذات من جيل إلى آخر، مع الحفاظ على القيم والروابط الأسرية، في تجربة تجسد تداخل الفن والحياة اليومية.

وترافق الحلقة صانعة المحتوى ومؤسسة منصة «Family Hub Abu Dhabi»، إلبيدا كانوتا، برفقة زوجها وابنيها، لتوثق أسلوب حياة جعل من الإبداع جزءاً أساسياً من تفاصيله اليومية، من خلال فنون الأداء، ورواية القصص، وصناعة المحتوى الرقمي، والأنشطة العائلية المشتركة.

وتبرز الحلقة الإرث الفني الذي ورثه كريستوس باناجوس عن والده، الذي جمع بين عمله في القوات الجوية وشغفه بالموسيقى والرقص والعزف على الغيتار، قبل أن ينتقل هذا الشغف إلى الابن كونستانتين، الذي شق طريقه في مجالات الغناء والرقص وفنون الأداء، مستلهماً هذا الإرث بأسلوبه الخاص.

كما تسلط الضوء على اهتمامات كونستانتين الإبداعية، إذ أطلق قناة متخصصة في تدريب الطيور على منصة يوتيوب، وشارك في المخيم الإعلامي الشتوي الذي نظمه المختبر الإبداعي التابع لهيئة الإعلام الإبداعي، إلى جانب خوضه تجربة عملية في إعداد التقارير الإخبارية ضمن برامج أكاديمية CNN أبوظبي، بما يعكس أهمية توفير بيئات داعمة لتنمية مواهب الشباب.

وتستعرض الحلقة كذلك تجربة إلبيدا في تأسيس منصة «Family Hub Abu Dhabi»، التي أصبحت مرجعاً للعائلات الراغبة في استكشاف الأنشطة والوجهات العائلية في أبوظبي، حيث توثق من خلالها تجاربها اليومية بهدف إلهام الأسر وتشجيعها على قضاء أوقات نوعية مع أفرادها.