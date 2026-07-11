«اليوم الوطني للأرز».. نيباليون يحتفلون بالمحصول الغذائي الأهم

احتفلت نيبال بـ«اليوم الوطني للأرز» من خلال فعاليات شعبية وزراعية شهدتها أنحاء البلاد، بالتزامن مع انطلاق موسم زراعة الأرز، المحصول الغذائي الأهم في الدولة الواقعة بمنطقة الهيمالايا.

وفي قرية توخا، على أطراف العاصمة كاتماندو، شارك المئات في أجواء الاحتفال، حيث لعبوا في المياه الموحلة داخل حقول الأرز، في مشهد يعكس ارتباط المناسبة بالتراث الزراعي المحلي، ويهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الزراعة ودور المزارعين في الأمن الغذائي.

ويُعرف هذا اليوم محلياً باسم «آسار باندره»، ويُعد مناسبة تقليدية يبدأ خلالها المزارعون موسم غرس شتلات الأرز، وسط طقوس احتفالية تشمل الغناء والرقص والعمل الجماعي في الحقول، إلى جانب تناول طبق «داهي تشيورا»، وهو وجبة شعبية تتكوّن من اللبن (الزبادي) والأرز المضغوط، وترتبط بهذه المناسبة منذ أجيال.

وتأتي الاحتفالات هذا العام وسط آمال بموسم زراعي ناجح، يسهم في دعم الإنتاج المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي، في ظل استمرار اعتماد ملايين النيباليين على الزراعة مصدراً رئيساً للدخل والمعيشة.