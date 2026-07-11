«ليوا للرطب» يحتفي بإرث النخلة بمنافسات وجوائز

تستعد مدينة ليوا في منطقة الظفرة لانطلاق فعاليات الدورة الـ22 من مهرجان ليوا للرطب خلال الفترة من 14 إلى 23 يوليو الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتأتي الدورة الجديدة امتداداً لمسيرة المهرجان التي رسّخت مكانته كإحدى أبرز الفعاليات التراثية والزراعية في دولة الإمارات، من خلال دعم قطاع النخيل والتمور، وتعزيز حضور المنتج المحلي، وتوفير منصة تجمع المزارعين والخبراء لتبادل الخبرات والارتقاء بجودة الإنتاج.

ويواصل المهرجان دوره في دعم صناعة التمور ومشتقاتها، عبر إتاحة الفرصة للمزارعين للتنافس وعرض أفضل إنتاجهم، بما يسهم في تعزيز تنافسية التمور الإماراتية، والوصول بها إلى مستويات عالمية.

وتشهد نسخة هذا العام منافسات واسعة تشمل 23 مسابقة متنوعة، بإجمالي 295 جائزة تتجاوز قيمتها ثمانية ملايين درهم، موزعة على 11 مسابقة لمزاينة الرطب، وسبع مسابقات للفواكه، وثلاث مسابقات للمزرعة النموذجية في مختلف مدن ومحاضر منطقة الظفرة، إضافة إلى مسابقتي «أجمل مخرافة رطب» و«إبداع من جذع النخلة».

كما تطلق الدورة الحالية مسابقة «خرايف البيت»، التي تهدف إلى تعزيز ارتباط المجتمع بالنخلة، وتشجيع الأسر على زراعتها والعناية بها داخل المنازل، بما يعكس أهمية النخلة في الثقافة الإماراتية وتراثها الزراعي.

وإلى جانب المنافسات، يقدم المهرجان لزواره مجموعة من الفعاليات المصاحبة، تشمل سوقاً للرطب والمنتجات الزراعية، وسوقاً تراثياً، وركناً للحرف التقليدية، إلى جانب عروض الفنون الشعبية، والورش التوعوية، والمحاضرات الثقافية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين.

ولتعزيز سهولة المشاركة، أتاحت هيئة أبوظبي للتراث التسجيل في مسابقات المهرجان إلكترونياً عبر تطبيق «فالك الناموس»، الذي يتيح للمشاركين متابعة الطلبات، ومواعيد التسليم، والنتائج، وأحدث الإعلانات المتعلقة بالمسابقات.

. المهرجان رسّخ مكانته كإحدى أبرز الفعاليات التراثية والزراعية في الدولة.