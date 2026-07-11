«مفاجآت صيف دبي 2026».. أسبوع جديد حافل بالفعاليات وجوائز التسوق الكبرى

تتواصل فعاليات «مفاجآت صيف دبي 2026» مع أسبوع جديد حافل بالتجارب الترفيهية والحفلات الموسيقية وعروض التسوق والجوائز الكبرى في مختلف أنحاء المدينة.

وتقدم الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة المناسبة للعائلات، إلى جانب الحفلات الموسيقية المباشرة وتجارب التسوق التي تمنح المتسوقين فرصاً للفوز بجوائز متنوعة، ضمن برنامج صيفي يجمع بين الترفيه والمفاجآت.

وتتواصل فعاليات «عالم مدهش» في مركز دبي التجاري العالمي حتى 23 أغسطس المقبل، حيث يوفر للأطفال والعائلات تجربة ترفيهية متكاملة تضم منطقة المرح، وسوق مدهش، ومنطقة العائلة، وغيرها من الوجهات. وتفتح الوجهة أبوابها مجاناً أمام الزوار يومياً من الساعة الـ10 صباحاً إلى منتصف الليل.

وخلال هذا الأسبوع، يستفيد زوار «عالم مدهش» من عرض الرصيد الإضافي بنسبة 100% على بطاقات «تاب كارد» حتى يوم الأحد، حيث يحصلون على ضعف الرصيد مع كل عملية شحن، بما يتيح لهم المزيد من فرص الاستمتاع بالألعاب والتجارب الترفيهية.

كما تتيح مشتريات الزوار في «عالم مدهش» بقيمة 500 درهم أو أكثر فرصة المشاركة في حملة «اربح منزلك في دبي»، عبر مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على المواد الترويجية الرسمية، وتحميل إيصال الشراء لتأكيد المشاركة في السحب.

وفي الجانب الموسيقي، تستضيف دبي اليوم النسخة الخامسة من سلسلة حفلات «بيت ذا هيت»، حيث تحيي الفرقة المصرية كايروكي حفلاً في مركز دبي التجاري العالمي، مقدمة أعمالها التي جعلتها من أبرز فرق الموسيقى البديلة والروك العربية. كما يشهد اليوم السبت أيضاً أجواء موسيقية مختلفة مع سلسلة حفلات «كاندل لايت» في قاعة «مجلس السلام» بفندق «ميناء السلام» في مدينة جميرا، حيث يستمتع الجمهور بعروض موسيقية مباشرة وسط أجواء مميزة تحيط بها آلاف الشموع.

وتستمر التجارب المؤقتة ضمن «مفاجآت صيف دبي» مع فعالية «كيبوب ديمون هانتر» في «سيتي سنتر مردف» خلال الفترة من التاسع إلى 19 يوليو، والتي تتيح للزوار الاستمتاع بركن تصوير مستوحى من عالم الكيبوب، والاطلاع على المنتجات الرسمية عند توافرها، والمشاركة في منطقة مخصصة لتجربة ثقافة الكيبوب.

وعلى صعيد التسوق، يشهد هذا الأسبوع انطلاق مجموعة من العروض والجوائز، من بينها «عطلة التخفيضات للإلكترونيات الفورية»، وحملة «اربح منزلك في دبي»، وتستمر عروض «مليونير شير والاسترداد النقدي»، كما تمنح حملة «اربح مع سكاي واردز» المتسوقين فرصة للفوز بـ10 آلاف ميل من «سكاي واردز» عند إنفاق 200 درهم أو أكثر.