كيف يُصاب الناس بالملاريا؟ اكتشاف جديد يدحض النظرية السائدة لعقود

توصّل باحثون لاكتشاف جديد يغيّر نظرية استمرت لعقود، حول كيفية دخول طفيليات الملاريا إلى خلايا الدم الحمراء لدى الإنسان.

وأوضح الباحثون، أن الطفيليات تستخدم بنية بروتينية تُعرف باسم "الوصلة المتحركة" لاختراق خلايا الدم، لكن آلية عملها بقيت غامضة بسبب تفككها خلال أقل من 60 ثانية، ما صعّب دراستها.

وبحسب دراسة نشرتها دورية "سيل ريبورتس ميديسن"، تمكّن العلماء من إيقاف طفيليات "المتصوّرة المنجليّة" أثناء اختراقها خلايا الدم الحمراء، ثم عزل المركب البروتيني وتجميده قبل فحصه باستخدام مجاهر عالية الدقة.

وأظهرت النتائج، على عكس الاعتقاد السابق، بأن "الوصلة المتحركة" تعمل كوسيلة التصاق فقط، حيث تثقب غشاء الخلية المضيفة وتُعيد تشكيله، ما يساعد الطفيلي على الدخول إليها.

وقال قائد الدراسة، من كلية "فاجيلوس" للأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا، تشي مين هو: "إن الباحثين كانوا يعرفون منذ عقود أهمية هذا الهيكل في دخول الطفيليات إلى الخلايا، لكنهم لم يدركوا آلية عمله الدقيقة إلا بعد نجاحهم في استخراجه وفحصه بشكله الطبيعي".

وتمكّن الفريق البحثي، بعد تحليل هذه البنية، من تصميم بروتين تجريبي يُعيق دخول الطفيليات، ما يفتح الطريق أمام تطوير جيل جديد من الأدوية المضادة للملاريا.