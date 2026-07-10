بعد مباراة الأرجنتين.. هل أوقفت «شيبسي» إنتاج العبوات التي تحمل صورة «ميسي» في مصر؟

قالت وسائل إعلام مصرية، إن شركة "شيبسي" أوقفت إنتاج جميع العبوات والأكياس والمنتجات التي تحمل صورة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، والتي كانت قد طرحتها ضمن حملة تسويقية تزامناً مع بطولة كأس العالم 2026.

وجاء قرار وقف الإنتاج بالتزامن مع انتهاء الحملة التسويقية الخاصة بميسي، إلى جانب مراعاة حالة التعاطف الجماهيري مع المنتخب المصري عقب خروجه من بطولة كأس العالم خلال مواجهته أمام التانغو، بواقع هدفين مقابل 3 أهداف، بالإضافة إلى حالة الجدل وردو الفعل الواسعة التي أحدثتها المباراة، ما دفع الشركة للاكتفاء بالكميات التي سبق إنتاجها وعدم طرح عبوات جديدة تحمل صورة اللاعب الأرجنتيني، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام المصرية.

وأوضحت، أن خطوط الإنتاج عادت للتصميمات التقليدية الخاصة بمنتجات الشركة، مشيرةً إلى أن الحملات التسويقية المرتبطة بالنجوم العالميين عادةً ما تكون محددة بمدة زمنية وفقًا للاستراتيجية التسويقية للشركة، وعقب انتهائها يتم العودة للهوية المعتادة للمنتجات أو إطلاق حملات دعائية جديدة حسب خطط التسويق.