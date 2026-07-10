مدرب طيران يقفز من الطائرة منتحراً بعد أن قال لطالبته المتدربة عبارة غريبة

اضطرت طالبة طيران أرجنتينية تُدعى روزاريو إلى الهبوط بطائرة تدريب من طراز سيسنا 150 Gبمفردها بعد أن قفز مدربها بشكل مفاجئ من الطائرة دون مبرر ولقي حتفه. ووفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأرجنتيني، وقع الحادث فوق بلدة توليدو الصغيرة في وسط الأرجنتين في الرابع من يوليو، عندما تخلى لياندرو أندريس بيرتازو، البالغ من العمر 42 عامًا، عن طالبته روزاريو، البالغة من العمر 22 عامًا، أثناء وجودهما على متن طائرة من طراز سيسنا 150G.

وقالت روزاريو، كما ذكرت قناة TN التابعة لشبكة CNN، أن بيرتازو قال لها: "أنتِ تعرفين ما عليكِ فعله، أكملي"، قبل أن يخلع سماعة الرأس، ويفك حزام الأمان، ويفتح الباب، ويقفز من الطائرة.

وأفادت صحيفة "ديل سور دياريو" أن روزاريو تمكنت من الهبوط بالطائرة بسلام دون إلحاق أي ضرر بها أو التعرض لأي إصابات. وبعد الهبوط الناجح، اتصلت الطالبة بالسلطات وأبلغتهم بالمنطقة التي يُحتمل وجود بيرتازو فيها. وعُثر على جثته في نهاية المطاف، وأُعلن عن وفاته في مكان الحادث.

وصرح إدواردو ألفاريز، مدير مدرسة "فلاينج باروت قرطبة" للطيران، حيث كان بيرتازو يعمل، لقناة TN أنه لم تكن هناك أي مؤشرات تدل على نيته الانتحار بالقفز من الطائرة. وأوضح ألفاريز لقناة TN أن فتح باب الطائرة أثناء الرحلة أمر في غاية الصعوبة، مُشبهًا إياه بمحاولة فتح باب سيارة تسير بسرعة 124 ميلاً في الساعة.

وقال ألفاريز: "اتخذ هذا القرار المأساوي على متن الطائرة وبجانبه شخص آخر. من المستحيل استيعاب الأمر أو فهمه، لكن العقل البشري معقد للغاية".

وأضاف: "نحن مندهشون لحدوث هذا".