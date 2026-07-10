إعلان وفاة طفل صغير غرقاً ثم اكتشافه حياً في المشرحة

يجري مكتب المدعي العام في أريزونا تحقيقًا في ملابسات إعلان وفاة طفل صغير من ولاية أريزونا في غرفة الطوارئ، واكتشافه بعد حوالي ست ساعات يتنفس في مشرحة المستشفى.

وكان الطفل فينسنت فيورديلينو، البالغ من العمر 18 شهرًا، غرق في المسبح، وفقًا لتقرير الشرطة الذي حصلت عليه قناة KPNX ، حيث لم يدرك الوالدان أن ابنهما قد ذهب إلى المسبح أثناء المباراة بسبب "احتمالية تأثر حالتهما العقلية بالماريجوانا و/أو مواد أخرى مؤثرة على العقل".

ويُشار إلى الطبيب الذي أعلن وفاة الطفل باسم أ. طوسي. وعندما استجوبه ضابط شرطة بشأن قراره بإعلان وفاة الصبي نُقل عن طوسي قوله : "من فضلكم، قوموا بعملكم ودعوني أقوم بعملي. لقد التحقت بكلية الطب لسبب وجيه".

وكان مركز الطوارئ تلقى اتصالا لطلب المساعدة بعد العثور على طفل يطفو على وجهه في مسبح العائلة الساعة 5:38 مساءً، حيث حاول أحد أقاربه إنعاشه بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، قبل أن ينقل لقسم الطوارئ في مركز ميرسي جيلبرت الطبي، حيث تولى فريق الطوارئ، الذي كان من ضمنه الدكتور طوسي، جهود إنقاذه. وفي تمام الساعة 6:13 مساءً، شوهد الدكتور طوسي وهو يتفقد الوقت على هاتف محمول قبل أن يخرج لإبلاغ والدي الطفل بالخبر المحزن. ثم، في حوالي الساعة 6:20 مساءً، أعلن الدكتور طوسي وقت الوفاة وطلب الوقوف دقيقة صمت.

لكن والدي الطفل وضباط الشرطة الذين كانوا في قسم الطوارئ ذكروا في التقرير أن الطفل كان لا يزال يلهث لالتقاط أنفاسه بعد إعلان وفاته.

ثم، حوالي الساعة 7:18 مساءً، أفاد محقق في الموقع أنه سمع "لهاثًا مسموعًا آخر" بينما كان العاملون في قسم الطوارئ يستعدون لنقل الطفل من غرفة الصدمات إلى "غرفة التبريد" التي تُستخدم كمشرحة في المستشفى، وقال المحقق نفسه إنه عندما عاد لتصوير الجثة بعد ساعة، "لاحظ مجددًا ما بدا أنه لهث أو خروج للهواء".

ويذكر التقرير أن "الممرضة أكدت مجددًا أنه كان تنفسًا احتضاريًا، وأوضحت أنه ناتج عن الضغطات والأكسجين، وربما الضغط الذي مارسه أفراد العائلة أثناء توديعهم".

وفي تمام الساعة 7:23 مساءً، "أُغلق باب غرفة التبريد"، كما جاء في التقرير.

وبعد أكثر من أربع ساعات، عندما وصل فريق الطب الشرعي في تمام الساعة 11:52 مساءً لأخذ جثة الصبي، "وُجد يتنفس"، كما جاء في التقرير. وتم إبلاغ العائلة على الفور"، ونُقل الصبي جوًا إلى مستشفى فينيكس للأطفال. وقالت شرطة جيلبرت في بيان لها: "نجا الطفل في نهاية المطاف وغادر المستشفى".

لكن الشرطة أوصت أيضًا المدعي العام للمقاطعة بتوجيه تهمة إساءة معاملة الأطفال إلى والدي الطفل.