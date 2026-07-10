دبي تفتح أبواب المرح للعائلات بـ «صيف اللمة والوناسة»

تحت عنوان «يا حي صيف اللمة والوناسة» تقدم الدورة الـ29 من مفاجآت صيف دبي 2026، مجموعة من الفعاليات الترفيهية التي تتوجه إلى جميع أفراد العائلة، بدءاً من الأنشطة الصيفية للصغار، ومروراً بالعروض الحية في مراكز التسوّق، ووصولاً إلى «عالم مدهش»، وتوفر هذه الدورة من المهرجان، الفرصة للعائلات والزوار للاستمتاع بإجازة صيفية متكاملة من دون الحاجة إلى مغادرة المدينة، من خلال مئات العروض الحصرية على الفنادق والمنتجعات والمعالم السياحية والوجهات الترفيهية والتجارب العائلية التي تقدم قيمة استثنائية طوال الموسم.

وتطل شخصيتا «دانة» و«مدهش» في كل موسم من صيف دبي، محملتين بالبهجة والفرح والسعادة لتقدمان للصغار أوقاتاً مميزة، وتعودان في هذا الموسم لنشر أجواء المرح في مختلف أنحاء المدينة، حيث ستظهر الشخصيتان في سلسلة من الأنشطة التفاعلية تشمل زيارات للمدارس، ولقاءات مباشرة في مراكز التسوّق، إلى جانب الحضور في أبرز الوجهات الترفيهية، لنشر أجواء المرح خلال الصيف، وإضفاء طابع عائلي مميز على مختلف الفعاليات، أما تجربة «عالم مدهش» في مركز دبي التجاري العالمي، التي تنطلق من الثالث من يوليو وحتى 23 يوليو، فتتسم بتقديم جرعة من التسلية للصغار، إلى جانب استضافة احتفالات عطلة الأسبوع الافتتاحية والفعاليات المخصصة للعائلات، حيث سيتم تقديم تجارب ترفيهية متكاملة تجمع بين مناطق عدة مخصصة، مثل منطقة المرح، وسوق مدهش، ومنطقة العائلة، مع إتاحة دخول مجاني لمناطق الفعاليات وورش عمل والعروض الحية، ولا يتوقف دور «عالم مدهش» في صناعة المرح، حيث تتيح «منحة مدهش» فرصاً تعليمية مميزة، وتقدم للمتسوقين فرصة الفوز بـ10 منح دراسية، تبلغ قيمة كل منها 20 ألف درهم، وذلك عند التسوّق في المراكز التجارية المشاركة في مختلف أنحاء دبي.

وتستكمل البرامج الترفيهية التي تتوجه إلى جميع أفراد الأسرة، حيث تعزز الفنادق والمنتجعات المشاركة برامجها العائلية من خلال أنشطة وفعاليات وتجارب مصممة خصيصاً لتناسب كل أفراد العائلة من مختلف الأجيال، ما يجعل من مفاجآت صيف دبي فرصة مثالية لصناعة ذكريات صيفية لا تُنسى، ويمكن للعائلات والزوّار الاختيار من قرابة 100 عرض مميز للإقامة، فضلاً عن زيارة المعالم السياحية، بما في ذلك فندق خمس نجوم، ومنتجعات شاملة كلياً، إلى جانب عروض حصرية بسكان دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن عالم الضيافة والمرح إلى اللياقة البدنية، حيث يخصص المهرجان مجموعة من الفعاليات الخاصة بالرياضة التي تجمع أفراد المجتمع والعائلات من مختلف الأعمار، من خلال برنامج متكامل يركز على الصحة والأنشطة المجتمعية، بما يتيح للمشاركين فرصة ممارسة النشاط والتواصل والاستمتاع بأجواء الصيف في بيئة ترفيهية مميزة، وتعود فعاليات «دبي مولاثون» كأحد أبرز الأحداث الموسمية، حيث يتحوّل عدد من أشهر مراكز التسوق في دبي إلى وجهات داخلية مخصصة للنشاط البدني، لتوفر للعائلات والزوار طريقة ممتعة وسهلة للحفاظ على نمط حياة نشط خلال أشهر الصيف، ويتضمن برنامج هذا العام سلسلة من سباقات الجري الداخلية التي تُقام في مراكز التسوق الرائدة، وتمزج بين الرياضة والترفيه والموسيقى والجوائز والأنشطة العائلية في تجربة متكاملة تناسب جميع أفراد الأسرة.

وفي الإطار نفسه، ينظم «ابن بطوطة مول» فعالية «12 ألف خطوة» التي تتيح للمشاركين الفوز بجوائز قيمة، ويتعين على المشاركين المشي 12 ألف خطوة يومياً في المركز، في الفترة الممتدة من الخامس من يونيو وحتى الأول من أغسطس، ليحصل على فرصته في أن يكون من المحظوظين بالفوز بجوائز قيمة، ويمكن المشاركة في هذه الفعالية من خلال تطبيق «فيتز» الذي يقوم بحساب الخطوات، فيما تنظم أيضاً فعاليات الجري المجتمعية من الثالثة بعد منتصف الليل وحتى التاسعة صباحاً، فضلاً عن حفل «اللياقة البدنية الصباحي» الذي سينظم في التاسع من أغسطس.

كما سيستمتع الزوار بعروض متنوّعة تستضيفها مراكز التسوق المختلفة، مثل سيتي ووك، ومول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال سيتي بلازا، وابن بطوطة مول، ونخيل مول في نخلة جميرا، وذا أوتلت فيليدج، وبلو ووترز، مع وجود فعاليات ترفيهية مناسبة للعائلات، وكذلك عروض تفاعلية مميزة، ومن أبرز الفعاليات عرض «مدغشقر» في دبي فستيفال سيتي مول، وعرض «صائدو الشياطين في الكيبوب» في سيتي سنتر مردف من التاسع إلى 19 يوليو.

دعم المواهب المحلية

انطلاقاً من أهمية تشجيع المواهب المحلية، تقدم مفاجآت صيف دبي الدعم للعلامات التجارية المحلية من خلال منصات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تستعرض منتجات وعروض العلامات التجارية الإماراتية الناشئة في وجهات التسوّق الرئيسة، ومن جهته يقدم مهرجان دبي للعروض الفنية تجربة ترفيهية غامرة ومميزة في مراكز تسوّق مختارة، على مدار ثلاث عطلات نهاية أسبوع، من 17 يوليو الجاري إلى الثاني من أغسطس المقبل، تتضمن عروضاً حية، وفعاليات راقصة، وألعاباً بهلوانية، وعروضاً جوية، وتجارب تفاعلية، تجعل عملية التسوّق أكثر متعة.