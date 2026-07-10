من بين زرقة الخليج العربي وغابة الأبراج الشاهقة، ترسم دبي لوحة حضرية استثنائية تجمع بين الطموح والجمال.. مدينة لا تتوقف عن إعادة ابتكار نفسها، حيث تتجاور روائع الهندسة المعمارية مع المراسي الفاخرة والمساحات البحرية، في مشهد يعكس روحها العالمية وشغفها بالمستقبل، وفي كل زاوية منها تروي دبي حكاية مدينة صنعت من الرؤية واقعاً، ومن الإبداع أسلوب حياة، لتبقى واحدة من أكثر مدن العالم إلهاماً وجاذبية للعيش والعمل والسياحة.