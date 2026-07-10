625 ألف درهم جوائز «الشارقة الدولي للكتاب 2026»

بـ10 جوائز تنافسية، تبلغ قيمتها الإجمالية 625 ألف درهم، فتحت هيئة الشارقة للكتاب باب الترشح لجوائز «معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026»، لتكريم أبرز المنجزات في التأليف والنشر، وإبراز المواهب الإماراتية والعربية، ودعم حضور الكتاب المتميز محلياً وعالمياً، حيث تغطي الجوائز مجالات الرواية والدراسات والشعر والكتاب الأجنبي، إلى جانب تكريم دور النشر المحلية والعربية والدولية. ويستمر استقبال طلبات الترشح حتى 31 أغسطس المقبل.

وتجسد الجوائز رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الاحتفاء بالإنتاج الإبداعي والمعرفي، وتقديم نماذج بارزة يحتذيها للجيل الجديد من الكتّاب والناشرين والباحثين، كما تحقق الجوائز رسالة هيئة الشارقة للكتاب التي تعمل - بقيادة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب - على تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للكتاب وصناعة النشر، وحاضنة للمبدعين والناشرين والمترجمين من مختلف أنحاء العالم.

وتتوزع جوائز «معرض الشارقة الدولي للكتاب» على أربع فئات رئيسة، تشمل «جائزة الشارقة للكتاب الإماراتي»، و«جائزة الشارقة لأفضل كتاب عربي في مجال الرواية»، و«جائزة الشارقة لأفضل كتاب أجنبي»، و«جائزة الشارقة لتكريم دور النشر»، وتشمل الجوائز إصدارات عامَي 2025 و2026، باستثناء فئة «أفضل كتاب إماراتي في مجال الإبداع الأدبي - الشعر»، التي تتيح الترشح بإصدارات الأعوام 2024 و2025 و2026.