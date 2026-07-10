حمل أصوات الغائبين.. صيني كتب 100 ألف رسالة عبر القارات

أمضى رجلٌ صيني، يبلغ من العمر 77 عاماً، من جنوب شرق الصين، ما يقارب ستة عقود في تحويل الحنين إلى الوطن، والمعاناة، والواجب العائلي، إلى رسائل تُرسل عبر البحار.

ويُعتبر جيانغ مينغديان، من مدينة تشوانتشو في مقاطعة فوجيان، أحد آخر كتّاب الرسائل المحترفين النشطين في الصين.

وعلى مدى 59 عاماً، يُقال إنه كتب أكثر من 100 ألف رسالة من عائلات محلية إلى أقاربهم في الخارج، وصلت إلى دولٍ من بينها الفلبين وسنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، بدأ مينغديان هذه المهنة في الـ18 من عمره، بعد والده الذي كان من أوائل كتّاب الرسائل المحترفين في الصين، بينما أسهمت والدته، المُعلّمة في مدرسة ابتدائية، في رعايته وتعليمه في مراحله الأولى، ونشأت هذه المهنة نتيجةً لتاريخ فوجيان الطويل في الهجرة، حيث غادرت موجاتٌ من الشباب، منذ أربعينات القرن الـ19، المقاطعة بحثاً عن العمل، وكانوا يرسلون الرسائل والحوالات المالية إلى عائلاتهم، لكن العديدين من الأقارب، بسبب اللهجة المحلية والأمية، لم يتمكنوا من القراءة أو الرد.

وكان عمل جيانغ يتطلب، غالباً، تحويل اللهجات المحلية إلى لغة صينية فصيحة، بينما كان لابد من ترجمة العناوين إلى لغات أجنبية بدقة متناهية، فبدأ يعلّم نفسه اللغات في المدرسة الابتدائية، مستخدماً الأشرطة والقواميس لتعلّم اللغات الإنجليزية والألمانية والإسبانية والفيتنامية وغيرها.

وبالنسبة لجيانغ لم تكن الرسالة الجيدة مجرد ترجمة، بل كان يجب أن تنقل المشاعر والظروف والكرامة، وقال لتلفزيون فوجيان إن الكثير من المهاجرين الصينيين الذين غامروا بالهجرة إلى الخارج عانوا مصاعب جمة، وعندما كان الأقارب يطلبون المزيد من الدعم المالي، كان جيانغ يخفف من حدة شكواهم، ويعيد صياغة الطلب بلباقة.

مع تحوّل وسائل التواصل بفضل الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي، تضاءل عدد زبائن جيانغ تدريجياً، لكنه منذ عام، بعد أن بدأ نشر أعماله على وسائل التواصل الاجتماعي، توافد الشباب إلى تشوانتشو ليطلبوا منه كتابة رسائل لهم، كطقس شخصي وللذكرى.

وأُضيفت الرسائل والحوالات المالية التي كان يرسلها الصينيون المغتربون إلى عائلاتهم، والمعروفة باسم «تشياوبي»، إلى سجل ذاكرة العالم، التابع لـ«اليونسكو»، عام 2013، وتُعد هذه الرسائل والحوالات أدلة نادرة على تاريخ الهجرة الدولية للصينيين.