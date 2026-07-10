«بيت ذا هيت».. نجوم الغناء يضيئون ليالي دبي الصيفية

تنطلق أمسيات «بيت ذا هيت»، في عطلة نهاية الأسبوع، مع باقة متميزة من الحفلات الموسيقية المباشرة، لتعلن بدء موسم جديد لواحدة من أبرز فعاليات مفاجآت صيف دبي، ورسخت «بيت ذا هيت» مكانتها كإحدى أكثر الفعاليات شعبية، لتستقطب في موسمها الخامس نخبة من أبرز الفنانين الإقليميين والعالميين ليمتعوا الجماهير بفنونهم وعروضهم في مركز دبي التجاري العالمي، وتشمل قائمة الحفلات المؤكدة كلاً من الشامي في الثامن من أغسطس، ومروان موسى وحليم في 15 أغسطس، وليجسي وعزيز مرقة وبيغ سام في 22 أغسطس، وتضم قائمة النجوم المتميزين حتى الآن:

كايروكي

السبت 11 يوليو

الساعة 8:30 مساء

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

تفتتح فرقة الروك المصرية كايروكي حفلات «بيت ذا هيت» هذا الموسم، وهي تشتهر بكلماتها المؤثرة وألحانها المميزة التي رسخت حضورها اسماً بارزاً في عالم الموسيقى العربية.

استوحت الفرقة اسمها من كلمتَي القاهرة والكاريوكي، ونجحت في بناء قاعدة جماهيرية وفية في مختلف أنحاء المنطقة، بفضل عروضها المباشرة وحضورها المسرحي اللافت، ويتضمن الحفل أبرز أغنياتها من ألبوماتها الشهيرة، مثل مطلوب زعيم ونقطة بيضا وروما وغيرها.

ديستينكت وعصام النجار

السبت 18 يوليو

الساعة 8:30 مساء

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

يجمع الحفل النجم البلجيكي المغربي ديستينكت، والمغني وكاتب الأغاني الفلسطيني - الأردني عصام النجار، في أمسية مميزة، تمزج الأنماط الموسيقية وتفيض بالطاقة والحماسة.

يُعد ديستينكت من أكثر الفنانين جماهيرية في العالم العربي، واشتهر بأغنيات تصدرت قوائم الأكثر رواجاً، مثل غزالي ويا بابا ويامال، ويشاركه المسرح عصام النجار، النجم الذي حقق انتشاراً واسعاً بأغنيته حضل أحبك، وأول فنان يوقع مع يونيفرسال العربية للموسيقى، ويَعِد الثنائي بأمسية لا تنسى، تزخر بالأغنيات المفضلة لدى الجمهور.

طلال سام وسلطان المرشد

السبت 25 يوليو

الساعة 8:30 مساء

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

يعتلي المغني السعودي سلطان المرشد والفنان الكويتي طلال سام منصة المسرح في مركز دبي التجاري العالمي، ليمتعا الحضور باثنين من أبرز الأصوات المعاصرة في الخليج، وتَعِد الأمسية بألحان شجية وكلمات صادقة، وأجواء متوهجة تسر محبي الطرب العربي المعاصر، ورسخ سلطان المرشد حضوره على ساحة الغناء الخليجي، ونال تقدير الجماهير بأغنيات عاطفية تتناول موضوعات الحب والحنين والشوق، ومنها ولا غلطة، وراحت أيامه، ومش حبيب، ويشاركه المسرح طلال سام، الذي حظي بجمهور وفي بمختلف أنحاء المنطقة، بفضل صوته العذب وأسلوبه العصري.

رشا رزق

السبت الأول من أغسطس

الساعة 8:30 مساء

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

تتصدر المغنية وكاتبة الأغاني السورية الشهيرة، رشا رزق، الحفل الرابع من «بيت ذا هيت». واشتهرت رزق بأدائها شارات النسخ العربية لأجيال، من أعمال الرسوم المتحركة والإنمي، من المحقق كونان وديجيمون إلى ريمي وغاندام وينغ.

وإلى جانب أعمالها في مجال الرسوم المتحركة، عُرفت المغنية وكاتبة الأغاني بأعمالها الموسيقية الأصيلة، وعروضها المباشرة المفعمة بالحيوية.

. «بيت ذا هيت» رسخت مكانتها كإحدى أكثر الفعاليات شعبية.