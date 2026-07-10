«الأرشيف» يحتفي بـ «المؤرخ الشاب»

كرّم الأرشيف والمكتبة الوطنية الطلبة الفائزين في الدورة الـ16 من جائزة «المؤرخ الشاب»، التي نظمها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وجاءت الجائزة في هذه النسخة متماشية مع «عام الأسرة»، وفي إطار جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية المتواصلة لترسيخ الهوية الوطنية، وتنمية اهتمام الطلبة بالبحث العلمي في مجالات التاريخ والذاكرة الوطنية.

وأكد مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، الدكتور عبدالله ماجد آل علي، أن جائزة «المؤرخ الشاب» رسخت مكانتها بوصفها مبادرة وطنية رائدة وحاضنة للمواهب البحثية، ومنصة لإعداد جيل واعٍ بتاريخ وطنه، معتز بهويته الوطنية، ومؤمن بأن المعرفة والبحث العلمي يمثلان أساساً لمسيرة التنمية وبناء المستقبل.