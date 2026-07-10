وفاة المغنية البريطانية بوني تايلر بعد تدخل طبي في البرتغال

توفيت المغنية البريطانية بوني تايلر (75 عاماً)، نجمة الثمانينات المعروفة بأغنيات شهيرة بينها «توتال إكليبس أوف ذي هارت» (الكسوف الكامل للقلب)، والتي تعتبر من أشهر أغاني الحب الإنجليزية في الموسيقى الشعبية خلال العقود الأخيرة، وذلك عقب خضوعها لجراحة عاجلة في البرتغال، في مايو الماضي، وجاء في بيان نُشر على حساب النجمة في «فيس بوك»: «تعلن عائلة بوني وفريق عملها، بقلوب يعتصرها الألم، وفاتها بشكل غير متوقع الليلة الماضية، في أحد مستشفيات البرتغال، إثر مضاعفات ناجمة عن المرض الذي كانت تتلقى العلاج منه».

وُلدت بوني تايلر عام 1951، وعملت في متجر للبقالة أثناء محاولتها شق طريقها في عالم الموسيقى، وخضعت المغنية سنة 1976 لعملية جراحية لإزالة عقيدات من أحبالها الصوتية، ونظراً إلى عدم إراحتها لصوتها بعد الإجراء الطبي، اكتسب صوتها تلك البحة المميزة التي أصبحت علامتها الفارقة.