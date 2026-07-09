لماذا تزيد حرقة المعدة وتكون أكثر ألماً عند موظفي المكاتب ؟

يعتبر العمل المكتبي، الذي يتسم بالجلوس لفترات طويلة والضغط النفسي المستمر، من أكثر أسباب حرقة المعدة لدى موظفي المكاتب، مقارنة بأصحاب المهن الأخرى.

ووفقا للدكتورة أولغا تاراسوفا، الأستاذة المشاركة بجامعة بيروغوف الطبية، السبب فيزيولوجي. لأن الجلوس بوضعية منحنية لفترات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر يزيد من الضغط داخل البطن، ما يحفز هذه الحالة المزعجة.

وتقول: "إن الآلية الرئيسية التي تحمي المريء من محتويات المعدة العدوانية هي العضلة العاصرة المريئية السفلية.

ويعتبر توترها ووظيفتها السليمة أساس راحتنا بعد تناول الطعام، ولكن يؤدي الجلوس لفترات طويلة بوضعية خاطئة ومنحنية أمام شاشة الكمبيوتر إلى زيادة الضغط داخل البطن، فتصوِّرها أن المعدة كبالون.

فإذا ضغطنا عليها من الخارج (وهو ما يحدث عند انضغاط تجويف البطن)، يزداد الضغط في داخلها. وينبغي في الوضع الطبيعي، أن تحافظ العضلة العاصرة المريئية السفلية على هذا الضغط، ولكن مع التحميل الزائد المستمر، تضعف عضلاتها وتفقد قدرتها على التحمل.

ويؤدي هذا إلى ما يعرف بـ"ارتجاع المريء الناتج عن الإجهاد"، وهو ارتداد محتويات المعدة إلى المريء، ولا يحدث بسبب الطعام، بل بسبب زيادة مفاجئة أو مزمنة في ضغط البطن".

ويزداد هذا التأثير طرديا مع مدة الجلوس. فكلما طالت مدة الجلوس، زاد الضغط على الجسم.

وإذا أُضيف إلى ذلك الوزن الزائد (وخاصة السمنة البطنية، التي غالبا ما تصاحب العمل المكتبي)، فإن خطر الإصابة بالارتجاع يزداد بشكل كبير.

وتقول: "يساعد فهم هذه الآلية في الوقاية والعلاج دون الحاجة إلى أدوية باهظة الثمن.

وبالطبع، فإن تغيير نمط الحياة ضروري كالإقلاع عن التدخين والكحول، والحفاظ على وزن طبيعي، وتناول وجبات صغيرة. ولكن بالنسبة لموظفي المكاتب، هذا لا يكفي. لأنه بالإضافة إلى ذلك عليهم الحفاظ على وضعية جيدة، وأخذ فترات راحة منتظمة، وتجنب تناول الطعام على عجل.