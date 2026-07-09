مُسنة تقتل زوجها بسبب حبه الكبير لها واهتمامه الزائد بها

لا أحد فعلاً في هذا العالم يستطيع أن يزعم أنه يفهم النساء.

ولا أحد ينال رضاهن حين يمتنعن عن هذا الرضى.

فقد أطلقت امرأة تبلغ 65 عاماً النار على زوجها 69 عاماً وأردته قتيلاً في منزلهما بولاية ألاباما الأمريكية لأنه بالغ في حبه لها !

وبررت الزوجة جريمتها بأنها انزعجت من دخوله المستمر إلى غرفتها للاطمئنان على صحتها وإحضار الطعام لها عقب خضوعها لجراحة قلب مفتوح.

واعترفت أمام الشرطة أن زوجها القتيل لم يشكل أي تهديد لها، وكان فقط يحاول رعايتها خلال فترة تعافيها وان يظهر لها حبه لكنه بالغ في ذلك بشكل لم يرق لها فيما يبدو.