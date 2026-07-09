امرأة يابانية تُخيّط فم زميلتها في السكن بالإبرة والخيط

أُلقي القبض على امرأة تبلغ من العمر 49 عامًا من مدينة كوغا بمحافظة إيباراكي، بتهمة خياطة شفتي زميلتها في السكن، وفقًا لتقارير إعلامية.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، نقلاً عن الشرطة، أن ماساي ساكوراي اعتُقلت يوم الاثنين لقيامها بخياطة شفتي زميلتها البالغة من العمر 42 عامًا في منزلهما يوم 29 يونيو باستخدام إبرة وخيط.

وذكرت الشرطة أن الحادثة انكشفت بعد أن هربت الضحية من المنزل يوم 30 يونيو ولجأت إلى متجر قريب، حيث كانت تحمل ورقة عليها رسالة تطلب فيها المساعدة، نظرًا لصعوبة كلامها بسبب الإصابة.

وأفادت التقارير أن المرأة أخبرت الشرطة أنها لم تستطع الهرب فورًا خوفًا من ساكوراي. ويُعتقد أن المرأتين تعيشان معًا منذ أبريل من العام الماضي. وقد تمكنت الضحية من الفرار عندما كانت ساكوراي خارج المنزل.

وتُجري الشرطة تحقيقًا في طبيعة العلاقة بين المرأتين وكيفية وقوع الحادثة.

وقال معارف ساكوراي لقناة "تي في أساهي" إنهم سمعوا أنها كانت تسمح للأشخاص الذين فروا من منازلهم بالعيش في منزلها وكانت تساعدهم في العثور على وظائف، مما يشير إلى احتمال إقامة العديد من الأشخاص في منزلها في أوقات مختلفة.