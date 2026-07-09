%37 من نساء اليابان بين 25 و49 عاماً يعانين العقم

أظهرت دراسة جامعية جديدة أن نحو 37.8% من النساء اللاتي تراوح أعمارهن بين 25 و49 عاماً في اليابان، عانين العقم أو يعانينه حالياً، حيث يعود ذلك بصورة جزئية إلى رغبة العديد من الأزواج والزوجات في تأجيل الإنجاب، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، أمس.

وبالمقارنة، توضح منظمة الصحة العالمية أن 17.5% من البالغين حول العالم يعانون العقم، ما يعني «عدم القدرة على الحمل بعد مرور 12 شهراً أو أكثر من الزواج، من دون استخدام وسائل لمنع الحمل»، ونقلت «كيودو» عن إيري مايدا، الأستاذة المشاركة في جامعة هوكايدو ورئيسة فريق البحث: «يمكن أن يكون أحد الأسباب رغبة الأزواج والزوجات في تأجيل الإنجاب، بحسب ما يتضح من خلال ارتفاع متوسط ​​عُمر الزوجات عند أول مرة ينجبن فيها».

وفي عام 2024، بلغ متوسط ​​عمر مَن صرن أمهات للمرة الأولى في اليابان 31 عاماً، بالمقارنة مع 27.5 عاماً في عام 1995، وهو من أعلى المعدلات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.