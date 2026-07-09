من دبي إلى العالم.. إطلاق حصري لـ «أساسنز كريد» قبل طرحها الرسمي

نظم مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، التابع لمجلس دبي للإعلام، بالتعاون مع شركة «يوبي سوفت» العالمية، المتخصصة في نشر وتطوير ألعاب الفيديو، حفل إطلاق حصري للنسخة المطورة التي ينتظرها الجمهور من لعبة «أساسنز كريد: بلاك فلاغ ريسينكد».

وضم الحفل نخبة من الإعلاميين وصناع المحتوى، وعشاق الألعاب الإلكترونية والمبدعين والجمهور، في تجربة مجتمعية تفاعلية وغامرة، وذلك بمقر المجلس في دبي.

وقال مدير إدارة الألعاب الإلكترونية في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، فيصل كاظم: «إن استضافة حفل إطلاق لعبة (أساسنز كريد: بلاك فلاغ ريسينكد)، بالتعاون مع شركة عالمية من مستوى (يوبي سوفت)، تجسد التزامنا الراسخ بدعم نمو قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي، وتخلق منصات حيوية تجمع المبدعين وقادة الصناعة الإبداعية والمجتمعات المهتمة بهذا المجال الجديد».

ويشكل هذا الحدث أولى الفعاليات الجماهيرية التي يستضيفها مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، ما يعكس التزامه الراسخ بالتواصل المباشر مع القطاعات الإعلامية والإبداعية.

يذكر أن النسخة الأصلية من لعبة «أساسنز كريد الجزء الرابع: بلاك فلاغ» تولى تطوير نسختها الجديدة استوديو «يوبي سوفت - سنغافورة»، بمشاركة أعضاء من فريق التطوير الأساسي، مستخدمين أحدث تقنيات محرك «أنفيل» (Anvil Engine) من «يوبي سوفت» لإعادة تقديم قصة «إدوارد كينواي» ومغامراته في منطقة البحر الكاريبي عبر مؤثرات بصرية فائقة، وأسلوب لعب موسع، وميزات مطورة خصيصاً لتتناسب مع أحدث منصات الألعاب الإلكترونية.

وقبل طرحها العالمي نجحت اللعبة في استقطاب أكثر من مليون طلب إضافة إلى قوائم التفضيلات عبر مختلف المنصات، وكذلك ستتوافر اللعبة رسمياً على أجهزة «بلاي ستيشن 5»، و«إكس بوكس»، والكمبيوتر الشخصي.