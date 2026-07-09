بعد تأجيلات متكررة.. «بون نوف» يتحول إلى معرض فني مفتوح في باريس

تحوّل جسر بون نوف الشهير في العاصمة الفرنسية باريس إلى فضاء فني مفتوح بعد تدفق الزوار لمشاهدة التركيب الفني الجديد «لا كافيرن دو بون نوف»، للفنان الفرنسي والمصور وفنان الشارع الشهير «JR»، في عمل يجمع بين الفن المعاصر والذاكرة البصرية لأحد أشهر المشاريع الفنية في تاريخ باريس، وكان الحدث قد تأجل افتتاحه أكثر من مرة.

ويهدف العمل الفني المؤقت إلى إعادة إحياء روح العمل الشهير «تغليف بون نوف» للفنانين كريستو وجان-كلود، الذي يعد من أبرز الأعمال الفنية التركيبية في تاريخ الفن الحديث، عبر تقديم قراءة جديدة للمكان ذاته ولكن بلغة بصرية معاصرة تعكس تطور مفهوم الفن العام في الفضاءات الحضرية.

ويعتمد تركيب JR على تحويل الجسر إلى مساحة حسية بصرية مفتوحة، حيث تتداخل العناصر الفنية مع حركة المشاة والزوار، في تجربة تجعل من العبور فوق الجسر جزءاً من العمل الفني نفسه، وليس مجرد مسار يومي داخل المدينة. ويأتي ذلك ضمن نهج الفنان المعروف باستخدام الصور الضخمة والتدخلات الميدانية التي تعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والمكان.

يحمل العمل بعداً تكريمياً واضحاً لإرث كريستو وجان-كلود، اللذين رسّخا مفهوم «الفن المؤقت واسع النطاق» عبر مشاريعهما التي أعادت تشكيل معالم حضرية وطبيعية حول العالم، فيما يسعى JR من خلال هذا المشروع إلى إعادة تقديم تلك الفكرة لجيل جديد من الجمهور بطريقة تفاعلية ومعاصرة.

ويُتوقع أن يستقطب العمل خلال أيام عرضه الأخيرة أعداداً كبيرة من الزوار وعشاق الفن المعاصر، خصوصاً مع تزايد الاهتمام العالمي بالأعمال الفنية التي تدمج بين الفضاء العام والتجربة التفاعلية، في وقت أصبحت فيه المدن الأوروبية الكبرى مسارح مفتوحة للتجريب الفني وإعادة تعريف العلاقة بين الفن والمدينة.

وبينما يستمر عرض «لا كافيرن دو بون نوف» يظل جسر بون نوف أحد أهم الشواهد على قدرة الفن المعاصر على تحويل المواقع التاريخية إلى منصات حية للحوار الثقافي والذاكرة البصرية في تجربة تؤكد استمرار باريس كعاصمة عالمية للفن والإبداع.