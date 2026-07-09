أطلقت ناشئة الشارقة، إحدى مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، «مختبر المهارات» تحت شعار «مهارات عصرية بروح إماراتية»، ويُعقد في خمسة من مراكزها المنتشرة في إمارة الشارقة، ويُقدم المختبر أكثر من 110 برامج نوعية، ضمن 11 محوراً تخصصياً صُممت باحترافية لمواكبة تطلعات المنتسبين.

ويعكس مختبر المهارات رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، في الاستثمار في الإنسان، وإعداد أجيال تمتلك المعرفة والقِيَم والقدرة على خدمة المجتمع.