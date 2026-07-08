للرجال والنساء.. اختفاء شعر أصابع القدمين يكشف مشكلة صحية مبكرًا

يُعد شعر أصابع القدمين من أقل الأمور التي تحظى بالاهتمام عند الحديث عن شعر الجسم، فيما يلجأ كثيرون إلى إزالته لأسباب تجميلية، لكن أحد الأطباء يرى أن وجوده قد يحمل دلالة صحية مهمة.

وأوضح الدكتور عزيز الجندي، الطبيب في عيادة هارلي ستريت لزراعة الشعر، أن شعر أصابع القدمين قد يكون مؤشرًا بسيطًا لكنه مفيد على كفاءة الدورة الدموية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يقتصر على النساء فقط، بل ينطبق على الجميع، إذ تحتاج بصيلات الشعر إلى إمداد مستمر بالأوكسجين والعناصر الغذائية عبر الدم للحفاظ على نشاطها.

وقال الجندي إن القدمين وأصابع القدمين تُعدان من أبعد المناطق عن القلب من حيث وصول الدم، ولذلك قد تكونان من أولى المناطق التي تتأثر بأي تغيرات في تدفق الدورة الدموية.

ونقل موقع "تايلا" عن الطبيب قوله: "يتعامل معظم الناس مع شعر أصابع القدمين باعتباره مشكلة تجميلية، لكن نمو الشعر يعتمد على إمداد الدم، لذلك فإن وجود بعض الشعر الخفيف على أصابع القدمين قد يكون علامة مطمئنة على وصول الدورة الدموية إلى أطراف الجسم".

وأكد الطبيب أن الأمر لا يتعلق بكمية الشعر الموجودة، وإنما بأي تغير يطرأ عليها، موضحًا أن اختفاء الشعر الذي كان موجودًا سابقًا، أو ظهور فراغات واضحة، أو وجود اختلاف بين القدمين، قد يستدعي إجراء فحص طبي، خصوصًا إذا ترافق ذلك مع أعراض مثل برودة القدمين أو التنميل أو تغير لون الجلد.

وأشار إلى أن وجود شعر قليل أو عدم وجود شعر في أصابع القدمين طوال الحياة لا يمثل مشكلة صحية بالضرورة، إذ يختلف الأمر من شخص إلى آخر، ويُعد التغير المفاجئ هو المؤشر الأكثر أهمية.

وأوضح الجندي أن التراجع التدريجي والمتساوي في شعر أصابع القدمين لا يكون عادة مدعاة للقلق، بينما يُعد فقدانه في قدم واحدة دون الأخرى حالة تستحق الانتباه والمتابعة.

وللحفاظ على صحة الدورة الدموية، نصح الطبيب بالحركة المنتظمة، وتجنب الجلوس لفترات طويلة، وتحريك أسفل الساقين والكاحلين باستمرار، إضافة إلى المشي لفترات قصيرة بعد الوجبات، وتجنب ارتداء الأحذية الضيقة.

وبيّن أن مراجعة الطبيب تصبح ضرورية عند ظهور تغيرات مفاجئة أو غير متساوية، مثل تساقط الشعر بسرعة، أو ظهور بقع صلعاء جديدة في أسفل الساقين أو أصابع القدمين، أو وجود فرق واضح بين ساق وأخرى لم يكن موجودًا سابقًا.

وأضاف أن مستوى القلق يرتفع بشكل أكبر عند ظهور أعراض مصاحبة، مثل البرودة المستمرة، أو الخدر، أو الألم في ربلة الساق أثناء المشي، أو تغير لون الجلد، أو بطء التئام الجروح، إذ قد تشير هذه العلامات إلى وجود مشكلة في تدفق الدم تحتاج إلى تقييم طبي.