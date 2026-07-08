صفع عينه بسبب خرافة عن رعشة العين.. صيني يصاب بانفصال الشبكية

في واقعة غريبة تسلط الضوء على مخاطر الانسياق وراء الخرافات والمعلومات الطبية غير الموثوقة، انتهى الأمر برجل صيني إلى الإصابة بانفصال في شبكية العين بعد أن ظل يصفع عينه اليمنى لأيام، معتقدًا أن ذلك سيوقف ارتعاشها الذي اعتبره نذيرًا لسوء الحظ.

وذكرت صحيفة «تشانغجيانغ ديلي» الصينية أن الرجل، ويدعى لي ويقيم في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي، لاحظ استمرار ارتعاش عينه اليمنى عدة أيام. وبحسب معتقد شعبي متداول في الصين، فإن ارتعاش العين اليسرى يُعد بشارة بالرزق، بينما يُنظر إلى ارتعاش العين اليمنى على أنه مؤشر إلى قدوم المصائب، الأمر الذي أثار قلقه ودفعه للبحث عن حل سريع.

ورغم محاولاته تهدئة الارتعاش باستخدام الكمادات الدافئة، لم تتحسن حالته، فقرر البحث عبر الإنترنت عن وسائل للتخلص من المشكلة. وهناك صادف نصيحة غير علمية تدعوه إلى صفع العين والمنطقة المحيطة بها لإيقاف الارتعاش، فبدأ بتنفيذها بشكل متكرر على مدى ثلاثة أيام.

وبالفعل، توقف ارتعاش العين، لكن الثمن كان باهظًا؛ إذ لاحظ الرجل بعد فترة قصيرة تراجعًا حادًا في مجال رؤيته، حتى بات لا يرى سوى ما يقع أمامه مباشرة، بينما فقد الرؤية المحيطية بالكامل، ما دفعه إلى مراجعة المستشفى على الفور.

وفي البداية، لم يتمكن الأطباء من تفسير السبب الحقيقي لتدهور بصره، قبل أن يكشف لهم المريض الطريقة غير المألوفة التي استخدمها للتخلص من ارتعاش العين. وبعد الفحوص الطبية، تبين أنه يعاني انفصالًا في شبكية العين نتيجة الصدمات المتكررة التي تعرضت لها العين.

وخضع لي لعملية جراحية طارئة لإعادة تثبيت الشبكية، تكللت بالنجاح، وتمكن من استعادة بصره، في حين حذر الأطباء من اللجوء إلى أي ممارسات أو نصائح غير موثوقة يتم تداولها عبر الإنترنت، مؤكدين أن ارتعاش العين غالبًا ما يكون حالة مؤقتة ومرتبطة بالإجهاد أو قلة النوم أو التوتر، ولا يستدعي استخدام وسائل عنيفة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تهدد البصر.