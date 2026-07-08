المؤبد لطبيب ألماني بعد إدانته بقتل 15 مريضاً

أصدرت المحكمة الإقليمية في ولاية برلين الألمانية اليوم الأربعاء حكما بالسجن المؤبد على طبيب متخصص في الرعاية التلطيفية بعد إدانته بقتل 15 مريضا.

ولفتت المحكمة في حيثيات حكمها الذي يعد العقوبة القصوى بحق الطبيب الألماني(41 عاما) إلى أن الجرائم المنسوبة إليه تتسم بخطورة خاصة ،وهو تصنيف في القانون الجنائي الألماني يمنع خروج المتهم قبل انقضاء عقوبته بالكامل.

كما أمرت المحكمة بوضعه تحت الحجز الوقائي الاحترازي بعد انقضاء فترة العقوبة، بالإضافة إلى فرض حظر دائم ومؤبد على ممارسته لمهنة الطب.