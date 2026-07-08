جناح الإمارات في «البندقية» يقدم عرض «وماذا قلت؟»

يقدم الجناح الوطني لدولة الإمارات في الدورة الـ61 من بينالي البندقية الدولي للفنون عرض «وماذا قلت؟» (2026)، وهو عرض أدائي جديد من إبداع الفنانة، تاوس ماخاتشيفا، ضمن فعاليات معرض «وشوشة»، الذي يقام تحت إشراف القيّمة الفنية، بانة قطّان، وبمساعدة القيّمة الفنية، تالا نصّار، ويقدم العرض الأدائي بواقع عرضين يومياً لمدة 30 دقيقة للعرض الواحد.

ينقسم عمل «وماذا قلت؟» إلى محورين متكاملين يمزجان بين الحركة والتفاعل: عرض أدائي مصمم، ومقعد تفاعلي مزود بتركيب صوتي، يحتوي المقعد على حجيرات قابلة للفتح تضم الدعائم والأزياء المستخدمة خلال العرض، ويقع المقعد عند مدخل الجناح، ويتضمن سماعات أذن مزودة بنص حواري مُعدّ مسبقاً، يرشد الزوار خلال مونولوجات داخلية، ومحادثات مكتوبة، وتعليق صوتي حول استخدامات النميمة وعواقبها تاريخياً ومعاصرة. ويستكشف العمل في مجمله الاستخدامات المتعددة للنميمة، كالعناية والتضامن، وتبادل المعرفة، واستراتيجيات التأقلم، والتعليق، والرقابة والإيذاء.

في هذا العرض تتناول تاوس ماخاتشيفا النميمة بفضولٍ حول إمكاناتها، متأملةً في فكرة تحويلها إلى حركة، وقالت تاوس ماخاتشيفا: «كثيراً ما يُستهان بالنميمة، مع أنها إحدى الوسائل التي يتفاعل بها الناس مع العالم، لقد أثار اهتمامي قدرتها على التغلغل داخل الجسد وبين الأجساد والأصوات والمجتمعات، مغيّرةً شكلها باستمرار أثناء انتقالها، في (وماذا قلت؟) تصبح النميمة مادة ومنهجاً في آن واحد، ووسيلة للتفكير في كيفية تداول المعلومات والرعاية والسلطة والخيال».

ويحتضن معرض «وشوشة» أعمالاً جديدة وأخرى قائمة للفنانين: آلاء إدريس، وميس البيك، وجواد المالحي، وفرح القاسمي، ولمياء قرقاش، وتاوس ماخاتشيفا، وتستكشف أعمال الفنانين الستة الفضاءات الصوتية المعاصرة في دولة الإمارات، وقدرتها على صون آثار الذاكرة، ورصد التحولات السريعة، وحركات الهجرة والترحال، والارتباط الوثيق بالأرض، وتوحي كلمة «وشوشة»، بوصفها محاكاة صوتية، بصوتٍ يقع على عتبة السمع، لتشكّل نقطة انطلاق لاستكشاف موضوعات الحركة والتكنولوجيا والتاريخ الشفوي والعلاقة بين اللغة والجسد والهوية.

. «العرض» يتناول النميمة وإمكاناتها وفكرة تحويلها إلى حركة.