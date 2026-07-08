متوسط الأعمار في ألمانيا يسجل مستوى قياسياً

ارتفع متوسط العُمر المتوقع عند الولادة في ألمانيا، خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2024، ليسجل مستويات قياسية جديدة، وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، أمس، أن متوسط العمر المتوقع للنساء في ألمانيا بلغ 83.6 عاماً، بزيادة شهرين مقارنة بعام 2024، كما بلغ متوسط العمر المتوقع للرجال 79.1 عاماً، بزيادة ثلاثة أشهر مقارنة بعام 2024.

وجاء في بيان للمكتب: «مقارنة بعام 2022، ارتفع متوسط العمر المتوقع لكلا الجنسين بشكل ملحوظ، بعد التراجع الذي شهده خلال فترة جائحة (كورونا)، إذ زاد متوسط العمر المتوقع للنساء بنحو تسعة أشهر، وللرجال بأكثر من عام». وأشار مكتب الإحصاء أيضاً إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع المتبقي للأشخاص الذين يبلغون 65 عاماً خلال العام الماضي، فقد زاد بنحو شهر واحد لدى النساء، وبنحو شهرين لدى الرجال، وبذلك بلغ متوسط العمر المتوقع المتبقي لامرأة تبلغ 65 عاماً نحو 21.2 عاماً، مقابل 18.2 عاماً لرجل في العمر نفسه، وجاء في البيان: «هذا يعني أن متوسط العمر الذي يمكن أن صل إليه النساء يبلغ 86.2 عاماً، مقابل 83.2 عاماً للرجال».