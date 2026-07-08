إيمي خان المشجع رقم 50 مليوناً في تاريخ كأس العالم

شهدت مباراة منتخبَي إسبانيا والبرتغال في دور الـ16 بمونديال 2026 حدثاً تاريخياً تخطى حدود المستطيل الأخضر، حيث دخل المشجع إيمي خان التاريخ، بعد أن أصبح المشجع رقم 50 مليوناً الذي يحضر مباراة في تاريخ كأس العالم، منذ انطلاق النسخة الأولى للبطولة عام 1930.

وجاء هذا الإنجاز التاريخي بالتزامن مع فوز إسبانيا على البرتغال بهدف نظيف.

وكرّم أسطورتا كرة القدم، كارليس بويول وبيبي، المشجع إيمي خان، وهو من سكان مدينة فورت وورث بولاية تكساس، وتنحدر عائلته من باكستان، عبر تسليمه تذكرة عملاقة احتفاء بهذا الرقم القياسي، لاسيما أن هذه المباراة التاسعة التي يحضرها في المونديال الحالي.

وأعرب خان عن سعادته البالغة بهذا التكريم، وقال للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) «إنها اللعبة الجميلة، ونحن نعشق دعم كرة القدم، يا لها من تجربة مذهلة أن أكون المشجع رقم 50 مليوناً في تاريخ البطولة».

وأضاف خان، الذي كان يشجع إسبانيا في اللقاء، لكنه يرى في الأميركي، ويستون مكيني، لاعبه المفضل في البطولة، أن التنظيم والخدمات والملاعب كانت رائعة للغاية، مشيداً بقدرة كرة القدم على توحيد الشعوب من مختلف الثقافات والأعراق، ومؤكداً تطلعه لحضور مباراتَي الدور قبل النهائي والمباراة النهائية في ملعب نيويورك.

وجاء هذا الإنجاز التاريخي بالتزامن مع فوز إسبانيا على البرتغال بهدف نظيف، وسط حضور جماهيري غفير بلغ نحو 71 ألف مشجع في ملعب دالاس، ليرتفع إجمالي الحضور الجماهيري في النسخة الحالية للمونديال، حتى الآن، إلى ستة ملايين و71 ألفاً و923 مشجعاً، في حين وصل العدد الإجمالي التراكمي للحضور في تاريخ كأس العالم إلى 50 مليوناً و20 ألفاً و653 مشجعاً.