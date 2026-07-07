شقة الرعب في بودابست.. جماجم ورفات بشرية يجمعها موظف مستشفى ليأكلها

ألقت السلطات المجرية القبض على موظف نظافة يعمل في أحد مستشفيات العاصمة بودابست، بعد الاشتباه في قيامه بجمع رفات بشرية من أماكن مختلفة والاحتفاظ بها داخل شقته لأكلها في واقعة أثارت صدمة واسعة.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن محققي المكتب الوطني للتحقيقات في المجر داهموا منزل الرجل البالغ من العمر 30 عامًا، عقب تلقي بلاغات تفيد باحتفاظه بأجزاء بشرية في مكان عمله ومنزله.

وخلال عملية التفتيش، عثرت السلطات على مجموعة من الرفات، من بينها جماجم متعددة، ويد بشرية، وساق كاملة، ودماغ، إضافة إلى عظام محفوظة داخل حقيبة سفر، وقطعة أعيد تشكيلها باستخدام جلد الوجه، إلى جانب قلب محفوظ داخل مرطبان. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد ما إذا كان القلب يعود إلى إنسان أم حيوان، مع ترجيح كونه بشريًا.

وخلال التحقيقات الأولية، أفادت الشرطة بأن المشتبه به اعترف بانجذابه إلى أجزاء الجسم البشرية، كما أقر بإعداد وجبات باستخدام أجزاء من بعض الرفات التي حصل عليها وتناولها.

وتعتقد السلطات أن جزءًا من الرفات قد يكون نُقل من المستشفى الذي يعمل فيه، فيما يُرجح أن أجزاء أخرى تم الحصول عليها من مقابر مهجورة داخل المجر وسلوفاكيا المجاورة.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به أبدى اهتمامًا بعلم التشريح وعلم الأمراض، وكان يمارس تشريح الحيوانات، مشيرة إلى أن الخبراء الجنائيين يواصلون فحص الرفات لتحديد مصادرها وظروف الحصول عليها.

ويخضع الرجل حاليًا للاحتجاز على خلفية الاشتباه في الاستخدام غير القانوني لرفات بشرية، فيما قد يتم توجيه اتهامات إضافية إليه بعد انتهاء الفحوصات الجنائية وتحديد كامل ملابسات القضية.