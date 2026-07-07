مسافرو «طيران الإمارات» استهلكوا 64 مليون قطعة شوكولاتة فاخرة خلال عام واحد

كشفت «طيران الإمارات» أن مسافريها استهلكوا أكثر من 64 مليون قطعة شوكولاتة فاخرة خلال عام واحد، بزيادة بلغت أربعة ملايين قطعة، أو ما يعادل 6.6% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس تنامي الإقبال على منتجات الشوكولاتة التي تقدمها الناقلة ضمن خدمات الضيافة على متن رحلاتها.

وجاء الإعلان بالتزامن مع اليوم العالمي للشوكولاتة، حيث أكدت الناقلة مواصلة تقديم تشكيلة متنوعة من أفخر أنواع الشوكولاتة والحلويات لجميع المسافرين على مختلف درجات السفر، باعتبارها جزءاً من تجربة الضيافة التي تميز رحلاتها.

وأوضحت الشركة أنها تحمل سنوياً نحو 750 ألف كيلوغرام من الشوكولاتة الفاخرة من أبرز المنتجين العالميين على متن طائراتها، فيما تستخدم «الإمارات لتموين الرحلات» نحو 260 ألف كيلوغرام من الشوكولاتة لإعداد الحلويات التي تقدم للمسافرين، بإنتاج يصل إلى نحو 26 مليون قطعة حلوى يدوية سنوياً.

وأكدت «طيران الإمارات» أنها تعتمد على مجموعة من أشهر صانعي الشوكولاتة في العالم، بدلاً من مورد واحد، لتقديم تشكيلة متنوعة من النكهات، مع اختيار حبوب الكاكاو بعناية من مناطق إنتاج معروفة في إفريقيا وأميركا الجنوبية، مع مراعاة معايير الجودة والاستدامة في التوريد.

وقال نائب رئيس إدارة تصميم الأغذية في «الإمارات لتموين الرحلات»، دوكسيس بيكريس، إن تصميم حلويات الشوكولاتة يتم وفقاً لوجهات السفر والأذواق المحلية، ويتولى فريق يضم 250 طاهياً متخصصاً في الحلويات والمخبوزات إعداد نحو 16 ألف قطعة حلوى شوكولاتة يومياً.