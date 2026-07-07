«ديور» تنتصر على «شانيل» من بوابة تيلور سويفت

في انتصار كبير لدار كريستيان ديور الفرنسية للأزياء ​الراقية، ارتدت تيلور سويفت وترافيس كيلسي ملابس من تصميم المدير ‌الإبداعي، جوناثان ​أندرسون، في حفل زفافهما بنيويورك، ما منح العلامة التجارية أفضلية في المنافسة المحتدمة مع شانيل في الحصول على دعم المشاهير.

ورغم عدم ظهور أي صور حتى الآن من حفل الزفاف، الذي أقيم في قاعة «ماديسون سكوير جاردن» تحت إجراءات أمنية مشددة، يمثل تصميم فستان سويفت ⁠انتصاراً كبيراً لأندرسون (41 عاماً) الذي يتوق إلى إثبات نفسه، بعد مرور عام واحد فقط على توليه قيادة دار الأزياء الفاخرة.

أما المدير الإبداعي لشانيل، ماتيو بلازي، وهو أيضاً جديد في المنصب، فقد ‌أعاد الحياة للعلامة التجارية وظهر للمرة الأولى في عالم أزياء الزفاف الراقية من خلال الفستان الذي ارتدته نجمة موسيقى البوب، دوا ليبا، في ‌حفل زفافها بصقلية في يونيو الماضي.

لكن الاهتمام الإعلامي ‌غير العادي المحيط بزفاف سويفت من المرجح أن يسلط الضوء بشكل ‌أكبر بكثير على ديور، في الوقت الذي تسعى الدار إلى إحياء الطلب في سوق ​المنتجات الفاخرة التي ‌تعاني من الركود.

ويمنح متابعو ​سويفت، البالغ عددهم 273 مليوناً على «⁠إنستغرام»، وقاعدة معجبيها المخلصين حول العالم، العلامة التجارية مستوى من الظهور الإعلامي لا يمكن أن تضاهيه سوى حملات تسويقية قليلة.