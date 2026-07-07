330 طالباً في برنامج «الإمارات العلمي» الصيفي

انطلقت، أمس، فعاليات البرنامج الصيفي 2026 في نادي الإمارات العلمي، بمشاركة 330 طالباً وطالبة من أبناء دولة الإمارات، في إطار برنامج علمي متكامل، يهدف إلى تنمية مهارات النشء، وتعزيز ثقافة الابتكار والبحث العلمي، واستثمار أوقات الإجازة الصيفية في برامج تعليمية وتطبيقية تسهم في إعداد جيل يمتلك مهارات المستقبل، ويواكب التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.

ويمتد البرنامج حتى الرابع من أغسطس المقبل، بواقع أسبوعين للطلاب، وأسبوعين للطالبات، ويستقبل المشاركين من مختلف إمارات الدولة، فيما يوفر النادي خدمة المواصلات للمشاركين، بما يسهل التحاق الطلبة بالبرنامج والاستفادة من أنشطته.

ويضم البرنامج 10 ورش علمية متخصصة، تشمل: الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، الأمن السيبراني، الكهرباء والإلكترونيات، الروبوتات، الطباعة ثلاثية الأبعاد، الكيمياء العامة، الاستدامة، العالم الصغير، النجارة، والفن التشكيلي، حيث تقدم جميعها بأساليب تدريبية حديثة تعتمد على التعلم بالممارسة والتطبيق العملي، ويشرف عليها نخبة من المختصين، بما يتيح للمشاركين تجربة تعليمية ثرية تجمع بين المعرفة والتشويق والإبداع.

وأكد رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، بلال البدور، أن البرنامج الصيفي يجسد حرص نادي الإمارات العلمي على تقديم برامج نوعية، تستثمر أوقات الإجازة الصيفية في بناء قدرات الطلبة العلمية والشخصية، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات، تسهم في اكتشاف المواهب، وتنمية التفكير الإبداعي.