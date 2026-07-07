سان لوران يطرز قصيدة أزياء صيفية في باريس.. أنتوني فاكاريلو يحرر أناقة الرجل الرسمية من ثقل الملابس الكلاسيكية

في قلب باريس وبين جدران مبنى «بورس دو كوميرس» التاريخي، لم تقدم دار سان لوران عرض أزياء اعتيادياً، بل نسجت تجربة بصرية أقرب إلى قصيدة من الضوء والهواء والأقمشة الفاخرة، ففي مدينة كانت تعيش أياماً حارة، اختار المدير الإبداعي، أنتوني فاكاريلو، أن يجعل الخفة بطلة مجموعته الجديدة، وأن يعيد تعريف الأناقة الذكورية عبر لغة أكثر هدوءاً ورقياً.

منذ اللحظات الأولى، بدا المشهد كأنه خارج من حلم صيفي؛ ضباب أبيض انساب في أرجاء المكان، بينما ظهر العارضون بخطوات هادئة، وإطلالات تبتعد عن الصخب والاستعراض، لم يكن هناك سعي إلى إبهار الجمهور عبر المبالغة أو الغرابة، بل عبر دقة التصميم، وجودة التنفيذ، وهي الفلسفة التي لطالما ميّزت إرث سان لوران.

قاد فاكاريلو مجموعته نحو منطقة جديدة تجمع بين الأناقة الكلاسيكية والتحرر المعاصر، فالسترات جاءت خفيفة للغاية، بأكتاف واضحة وبنية هندسية دقيقة، لكنها بدت كأنها تطفو فوق الجسد من دون أن تثقل الحركة، أما السراويل فكانت طويلة وواسعة في بعض الإطلالات، وقصيرة وفضفاضة في إطلالات أخرى، لتمنح الرجل حرية كاملة من دون التفريط بالهيبة التي تشتهر بها الدار الفرنسية.

وكانت الأقمشة أحد أبرز عناصر العرض، خامات شفافة وخفيفة، وقمصان تكشف أكثر مما تخفي، وتريكو ناعم يتحرك بانسيابية مع الجسد، بدا الأمر كأن المصمم يحتفي بالهواء نفسه، جاعلاً الراحة جزءاً من مفهوم الفخامة الحديثة، وهنا تحديداً ظهرت براعة فاكاريلو في الموازنة بين الرقي والإغراء، وهي المنطقة التي أتقن العمل عليها خلال السنوات الماضية.

أما لوحة الألوان فجاءت بمنزلة مفاجأة هادئة، فبدل الأسود الذي ارتبط طويلاً باسم سان لوران، اختار المصمم درجات أكثر إشراقاً ونعومة، من الأزرق الباهت والبيج الرملي إلى الخوخي المضيء والألوان الباستيلية الهادئة، ألوان بدت مستوحاة من ضوء البحر الأبيض المتوسط وصباحات الصيف الهادئة، لتمنح المجموعة إحساساً بالانتعاش والصفاء. وواصلت الدار لعبتها الذكية بين الجرأة والرقي، فقد ظهرت أحذية شفافة ذات طابع مستقبلي، ونظارات كبيرة الحجم، ولمسات معدنية خافتة أضافت بريقاً رقيقاً من دون أن تطغى على جوهر التصاميم. كانت كل قطعة مدروسة بعناية، وكل تفصيل يؤدي دوره ضمن صورة متكاملة لرجل سان لوران الجديد.

الإطلالة التي ظهرت على منصة العرض جسّدت هذه الرؤية بوضوح؛ سترة واسعة بخطوط معمارية دقيقة، وسروال قصير فضفاض، وألوان ترابية هادئة تعكس مفهوماً جديداً للأناقة الصيفية. رجل يبدو مرتاحاً وواثقاً من نفسه، لا يحتاج إلى المبالغة كي يفرض حضوره.

بيان جمالي

لم يكن عرض سان لوران مجرد استعراض للملابس، بل كان بياناً جمالياً متكاملاً حول شكل الأناقة الذكورية في السنوات المقبلة، فقد اختار أنتوني فاكاريلو أن يستعيض عن الضجيج بالهمس، وأن يصنع الفخامة من البساطة، ليقدم رجلاً متحرراً من القيود التقليدية، لكنه لايزال يحمل في ملامحه ذلك الرقي الباريسي الخالد الذي صنع أسطورة سان لوران عبر العقود.