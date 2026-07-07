50 صانع محتوى يتدرّبون على مهارات «TikTok LIVE»

استضاف «مقر المؤثرين»، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، الذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز»، ورشة عمل تعريفية حول «TikTok LIVE» لتعريف صناع المحتوى المبدعين على أساسيات البث المباشر، وذلك بالتعاون مع «TikTokK»، وشارك في الورشة 50 صانع محتوى قدّمت لهم الورشة مهارات ركزت على بناء قاعدة معرفية قوية للانطلاق بثقة في عالم البث المباشر، وفنون التواصل مع الجمهور، إضافة إلى استعراض أفضل الأساليب لجذب انتباه المشاهدين.

تأتي هذه الورشة كجزء من سلسلة مبادرات استراتيجية ينفذها مقر المؤثرين ترجمة لدوره الرائد والمتكامل في دعم وتمكين المواهب الرقمية في المنطقة. حيث يواصل المقر رعاية الإبداع وتوفير بيئة حاضنة لتطوير قدرات صناع المحتوى من خلال الشراكات الاستراتيجية مع كبرى منصات الإعلام الرقمي.

وقالت نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات مديرة قمة المليار متابع، عالية الحمادي، إن هذه الورشة تأتي كخطوة نوعية تعكس التزام مقر المؤثرين بترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع كبرى المنصات العالمية، بهدف تزويد المواهب الشابة بالمهارات المتقدمة والأدوات الاحترافية التي تمكنهم من التميز والريادة في المشهد الإعلامي المتطوّر.

وأضافت «نؤمن بأن المحتوى الهادف والمسؤول هو الركيزة الأساسية لبناء مجتمعات رقمية تفاعلية وإيجابية، ونحرص على مواصلة إطلاق المبادرات التي تفتح آفاقاً جديدة للإبداع والابتكار، وتتيح للمؤثرين فرصاً حقيقية لتحقيق نمو مستدام».

وقال رئيس «TikTok LIVE» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، بوسيا ليو: «حرصنا من خلال هذه الورشة، على تعريف المشاركين بأفضل الممارسات والإرشادات التقنية التي تمكّنهم من تقديم تجارب بث عالية الجودة، إلى جانب استعراض الفرص التي يتيحها (TikTok LIVE) لصناع المحتوى، والتي تمكنهم من تنمية جمهورهم وتحقيق دخل مستدام».

وشهدت ورشة العمل التعريفية حضوراً مباشراً لـ50 مشاركاً من صنّاع المحتوى، حيث ركزت جلسة «LIVE 101» على بناء قاعدة معرفية قوية للانطلاق بثقة في عالم البث المباشر، والتعريف بأفضل الممارسات لتقديم محتوى احترافي عبر المنصة.

كما تناولت الورشة فن التواصل مع الجمهور، من خلال استعراض أفضل الأساليب لجذب انتباه المشاهدين خلال الدقائق الخمس الأولى من البث، وتعزيز التفاعل اللحظي، إلى جانب استعراض آليات بناء مجتمعات نشطة ومتفاعلة.

وأكدت الورشة أن كل بث مباشر على «TikTok LIVE» يُمثل فرصة حقيقية لصنّاع المحتوى للتواصل مع مجتمعاتهم، واستكشاف أفكار جديدة، وإطلاق إمكانات لا حدود لها من الإبداع والابتكار، إلى جانب فتح فرص جديدة لتحقيق الدخل.

وشهدت الجلسة أيضاً تدريباً عملياً على إعداد وتصوير البث المباشر، حيث اطّلع المشاركون على أحدث معدات وتقنيات البث الاحترافية، وتعرّفوا إلى أفضل الممارسات الخاصة بالإضاءة، والصوت، وزوايا التصوير، والإعدادات الفنية التي تسهم في تقديم تجربة بث عالية الجودة.