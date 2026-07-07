«مرسم الأحلام».. معرض فرنسي يكشف عالم خوان ميرو السحري

في عالم مملوء بالألوان والرموز والأشكال المتحررة من القواعد التقليدية، يعود الفنان الإسباني خوان ميرو ليأخذ الزوار في رحلة داخل خياله الواسع من خلال معرض فني كبير تستضيفه مدينة بيربينيان جنوب فرنسا، ويعيد اكتشاف العلاقة الخاصة بين الفنان وجزيرة مايوركا التي شكّلت واحدة من أهم محطات تجربته الإبداعية.

ويحمل المعرض عنوان «خوان ميرو، مايوركا: مرسم الأحلام»، ويضم نحو 100 عمل فني متنوع، تجمع بين اللوحات والمنحوتات والأعمال المادية والصور الفوتوغرافية والمواد السمعية والبصرية في محاولة لتقديم صورة شاملة عن العالم الداخلي لأحد أبرز رموز الفن الحديث.

ولا يركز المعرض على أعمال ميرو باعتبارها قِطَعاً فنية منفصلة فقط، بل يسعى إلى تقديم المسار الذي قاده إلى تطوير لغته البصرية الخاصة، فمن خلال الأعمال المعروضة يتتبع الزوار تطور أسلوب الفنان الذي جمع بين التجريد والسريالية، وحوّل الخطوط البسيطة والأشكال الغامضة إلى رموز تحمل طاقات خيالية واسعة.

وتُشكّل جزيرة مايوركا الإسبانية محوراً أساسياً في المعرض، إذ كانت بالنسبة لميرو أكثر من مجرد مكان للإقامة، فقد أصبحت مساحة للتأمل والعمل والبحث الفني.

وفي مرسمه هناك، ابتعد الفنان تدريجياً عن القيود الأكاديمية، وبدأ بتطوير أسلوب أكثر تحرراً يعتمد على العفوية والخيال، مستلهماً من الطبيعة المحيطة والألوان والضوء الذي يميّز الجزيرة المتوسطية.

ولهذا يحمل عنوان المعرض إشارة مباشرة إلى تلك العلاقة، إذ إن «مرسم الأحلام» لم يكن مجرد مكان للعمل، بل كان فضاء ذهنياً أنتج فيه ميرو عالماً خاصاً مملوءاً بالإشارات البصرية.

وُلد خوان ميرو في برشلونة عام 1893، وأصبح خلال القرن الـ20 أحد أكثر الفنانين تأثيراً في الحركة السريالية والفن التجريدي، وتميّزت أعماله باستخدام الألوان القوية والخطوط العفوية والشخصيات الرمزية التي تبدو بسيطة في شكلها، لكنها تحمل دلالات مفتوحة للتفسير.

ورفض ميرو الالتزام بالأساليب الفنية التقليدية، إذ كان يرى أن الفن يجب أن يكون مساحة للحرية والخيال، وليس مجرد إعادة إنتاج للواقع.

يعتمد المعرض على تقديم تجربة تتجاوز عرض اللوحات والمنحوتات من خلال إدخال الصور والوثائق والمواد السمعية والبصرية، التي تساعد الجمهور على فهم البيئة التي نشأت فيها أعمال ميرو.