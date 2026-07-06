بعد فشل توقعه السابق.. مشعوذ غاني يعود برسالة «إنسانية» لميسي قبل مواجهة مصر في كأس العالم 2026

في تطور لافت أعقب الجدل الذي أثارته توقعاته السابقة، وجّه المعالج الشعبي الغاني نانا كواكو بونسام رسالة جديدة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين ومصر في دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، في خطوة أعادت اسمه إلى دائرة الاهتمام مجدداً.

وتأتي هذه الرسالة التس تناقلها وسائل اعلام حول العالم بعد أيام من تصريحاته المثيرة للجدل التي توقّع فيها إقصاء منتخب الرأس الأخضر للأرجنتين من البطولة، وهي النتيجة التي لم تتحقق، بعدما واصل «التانغو» مشواره بفوز صعب في الأدوار الإقصائية، ليؤكد حضوره القوي في سباق الدفاع عن لقبه العالمي.

وبحسب ما نشره بونسام عبر حسابه على منصة «إنستغرام»، فإن أبرز ما حملته رسالته الجديدة لميسي لم يكن متعلقاً بالمباريات أو التوقعات، بل جاء بطابع شخصي وإنساني، حيث عبّر عن «محبته الكبير» للنجم الأرجنتيني، قائلاً: «أنا أحبك أكثر يا أخي ميسي»، في تحول واضح في لهجته مقارنة بتصريحاته السابقة التي اتسمت بالثقة في إسقاط الأرجنتين مبكراً من البطولة.

كما أضاف بونسام في رسالته عبارات وصفها متابعون بأنها ذات طابع رمزي وروحي، تحدث فيها عن «قوى» غامضة داعمة ومرافقة لميسي، في خطاب أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أنه جاء بعد فشل توقعاته السابقة على أرض الملعب.

وفي السياق ذاته، استغل المعالج الشعبي الغاني منشوره للتحذير من حسابات مزيفة تنتحل هويته على منصات التواصل، في محاولة لاستغلال شهرته المتزايدة خلال منافسات كأس العالم.

وتواصل شخصية بونسام إثارة الجدل خلال البطولة، بين تصريحات غامضة وتوقعات رياضية جريئة، جعلته واحداً من الأسماء غير التقليدية التي تحظى بمتابعة إعلامية رغم ابتعادها عن الإطار الرياضي الرسمي.