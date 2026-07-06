تفشي مرض تنفسي غامض في نيويورك وشوكوك بـ«داء الفيالقة»

تشهد أحياء الجانب الشرقي من مانهاتن في مدينة نيويورك حالة استنفار صحي، بعد تسجيل تفشٍ لمرض تنفسي غامض ارتفع عدد الإصابات المؤكدة به إلى 14 حالة خلال أيام قليلة، فيما تواصل السلطات الصحية تحقيقاتها المكثفة لمحاولة تحديد مصدر العدوى.

وبحسب ما أوردته صحيفة «نيويورك بوست»، فإن الحالات الأولى سُجلت يوم الخميس الماضي بإصابتين فقط، قبل أن يتسع نطاق التفشي بسرعة ليصل إلى سبع أضعاف خلال أيام، ما أثار قلق السكان من احتمال مواجهة موجة وبائية جديدة.

وبينما تشير المعطيات الطبية الأولية إلى أن المرض يشبه الالتهاب الرئوي الحاد والمعروف طبياً باسم «داء الفيالقة»، أوضحت السلطات أن مصدر البكتيريا لا يزال مجهولاً حتى الآن، وسط ترجيحات بأن يكون مرتبطاً بأحد أبراج التبريد في المنطقة، دون تحديد الموقع المسؤول بدقة.

وتواصل فرق الصحة في نيويورك عملها على مدار الساعة لجمع عينات من أبراج التبريد في الأحياء المتضررة، في محاولة لتتبع مصدر العدوى واحتواء التفشي، مع توجيه دعوات للسكان الذين تواجدوا في المنطقة منذ أواخر يونيو لمراجعة الأطباء فور ظهور أعراض تشبه الإنفلونزا، مثل الحمى والسعال وضيق التنفس، خصوصاً لدى كبار السن والمدخنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

ورغم أن المرض لا ينتقل بين الأشخاص مباشرة ويمكن علاجه بالمضادات الحيوية، فإن السلطات الصحية حذرت من أن تأخر التشخيص قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مؤكدة استمرار التحقيقات حتى كشف مصدر العدوى واحتوائه.