مجوهرات بملايين اليوروهات.. متحف «لاليك» الفرنسي يتعرّض للسرقة

تعرّض متحف "رينيه لاليك"، صانع الزجاجيات والمجوهرات الشهير، الذي يقع شرق فرنسا، لسرقة مجوهرات بقيمة تُقدّر بـ"ملايين اليوروهات"، الأحد، وفق مصدر مُطّلع على التحقيق، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).

ووفقاً لـ"أ ف ب"، تم سرقة حوالي "20 قطعة مجوهرات"، ولا تزال قيمة المسروقات قيد التقييم، ولكنها قد تصل إلى بضعة ملايين اليورو، وربما تقارب "أربعة ملايين".

وأعلن المتحف، الذي افتُتح عام 2011 في بلدة "وينغن سور مودر" الفرنسية، عن السرقة وإغلاقه لبضعة أيام نتيجة لذلك، من أجل "التخطيط لإعادة افتتاحه بسلاسة وأمان"، وذلك حسب رسالة نشرتها الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الوكالة، أن عملية السرقة تمت عبر شخص أو أكثر، حيث اقتحموا المتحف الذي يعرض إبداعات رينيه لاليك (1860-1945) الزجاجية على مساحة 900 متر مربع، قرابة الساعة 05:30 صباحاً، وتوجهوا مباشرة إلى قاعة المجوهرات.

وأضافت: "انطلق جهاز الإنذار، ولكن قبل أن تتحقق شركة الأمن من صحة الإنذار، كانت عاملة النظافة التي وصلت أولاً إلى الموقع، قد اتصلت بالشرطة، ويجري حالياً مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة".

الجدير بالذكر، أن متحف لاليك يعد "موقعاً حساساً"، وتم عمل "تدقيق خاص له" منذ عملية السطو الشهيرة التي تعرّض لها متحف اللوفر في باريس في أكتوبر 2025، وقد علّق مصدر الوكالة الفرنسية المطّلع على التحقيق قائلاً: "كان هناك نظام أمني، لكنه لم يكن كافياً".