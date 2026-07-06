مصر.. 4 سيدات ذهبن لمركز تجميل فخرجن بحروق شديدة

شهدت منطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة المصرية واقعة مأساوية، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة داخل مركز للتجميل، ما أسفر عن إصابة 4 سيدات وتحطم واجهة المركز.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً من الأهالي بنشوب حريق داخل مركز تجميل في التجمع، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق وتبين من خلال المعاينة انفجار أسطوانة غاز صغيرة داخل مركز التجميل، نتج عنه إصابة 4 سيدات وتم نقلهن إلى المستشفى.

ودلت التحريات الأولية على عدم امتداد الحريق عقب الانفجار، حيث اقتصرت الأضرار على الإصابات البشرية والتحطم المادي للواجهة.

من جانبها، فرضت القوات الأمنية طوقاً حول المكان، وتم التحفظ على المركز الطبي والمعاينة الفنية للوقوف على أسباب الانفجار ومدى الالتزام بمعايير السلامة المهنية، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.