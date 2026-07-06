"الخبز الأبيض" المتهم دائماً .. هل هناك أدلة علمية ضده أم يصدر الحكم ببراءته ؟

في وقت سابق، كان الدهن هو المتهم الأول، فشُنّت الحرب على الزبدة، وامتلأت الأسواق بمنتجات قليلة الدسم قُدمت على أنها خيار صحي، رغم أن كثيرا منها كان غنيا بالسكر والمواد المصنعة.

ثم جاء الدور على الكوليسترول، فتحولت البيضة إلى رمز للخطر لسنوات، قبل أن تعيد الدراسات العلمية اللاحقة النظر في هذه القناعة. وبعد ذلك، انتقلت دائرة الاتهام إلى الكربوهيدرات، فأصبحت الخبز والأرز والمعكرونة والبطاطس، بل وحتى بعض الفواكه، متهمة بالتسبب في السمنة والسكري والالتهابات وأمراض مزمنة متعددة.

واليوم، يتصدر الخبز الأبيض قائمة الاتهام على منصات التواصل الاجتماعي. يكفي أن تتصفح تيك توك أو إنستغرام أو فيسبوك أو يوتيوب حتى تجد مقاطع تصفه بأنه "سكر خالص"، أو "غذاء ميت"، أو "غراء يلتصق بالأمعاء"، أو السبب الرئيسي للسكري، بل يذهب بعضهم إلى وصفه بأنه "سم".

لكن هذه الإدعاءات كما يقول المختص في علوم الطب الحيوي د. عبد الإله الرضواني تبدو جذابة لأنها تقدم إجابة سهلة لمشكلة معقدة. فالإنسان يميل بطبيعته إلى البحث عن سبب واحد واضح يفسر المرض والزيادة في الوزن وتراجع الصحة. لكن الجسم البشري لا يعمل بهذه البساطة.

لماذا نبحث عن مذنب؟

يميل الإنسان إلى اختزال الظواهر المعقدة في سبب واحد. فمن الأسهل أن نصدق أن السكري أو السمنة أو أمراض القلب سببها طعام بعينه، بدلا من تقبل أنها أمراض تنشأ من تفاعل طويل بين عوامل وراثية وهرمونية وبيئية وسلوكية، إضافة إلى العمر والنوم والتوتر والنشاط البدني والنمط الغذائي العام.

وقد درس علماء النفس هذا الميل منذ عقود. فعندما يواجه الإنسان ظاهرة معقدة، يبحث عن تفسير بسيط يمنحه شعورا باليقين. وعندما يخاف من المرض، يبحث عن عدو واضح يستطيع لومه.

ويضيف الرضواني أن هذا ما تستغله منصات التواصل الاجتماعي. عبارات مثل "لا تأكل الخبز"، "ابتعد عن السكر"، "لا تشرب الحليب"، "توقف عن الغلوتين"، تمنح المتلقي يقينا زائفا، وتصنع له عدوا سهلا، وتشعره بأنه اكتشف سرا غاب عن الآخرين.

أما العلم فلا يقدم يقينا مطلقا، بل يتحدث بلغة الأدلة والاحتمالات وحدود المعرفة والاستثناءات. لكن الخوارزميات لا تكافئ التوازن، بل تكافئ الإثارة والخوف والحسم.

هل الخبز الأبيض غذاء مثالي؟

بالطبع لا. فالخبز الأبيض يُصنع من دقيق القمح بعد إزالة النخالة وجنين القمح، فلا يبقى غالبا إلا الجزء النشوي من الحبة. وبذلك يحتوي على ألياف أقل، ويفقد جزءا من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية الموجودة في الحبوب الكاملة.

لهذا توصي معظم الإرشادات الغذائية بأن تكون الحبوب الكاملة هي الخيار الأول متى أمكن، لأنها توفر أليافا أكثر، وتزيد الشعور بالشبع، وتغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، وترتبط ضمن نظام غذائي متوازن بانخفاض خطر أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.

لكن المشكلة حسب الرضواني تبدأ عندما نقفز من عبارة صحيحة هي "الخبز الكامل أفضل" إلى عبارة مختلفة تماما هي "الخبز الأبيض ضار أو سام". فالقول إن خيارا ما أفضل من خيار آخر لا يعني أن الخيار الثاني مؤذ بالضرورة. المشي أفضل من الجلوس الطويل، لكن الجلوس ليس مرضا في حد ذاته. وبالمثل، فإن كون الخبز الكامل أكثر فائدة لا يعني أن الخبز الأبيض سبب مباشر للأمراض.

ماذا تقول الدراسات؟

من الأخطاء الشائعة في تفسير الدراسات الغذائية الخلط بين تحسين النظام الغذائي وإدانة طعام بعينه. فعندما تقارن الدراسات بين أشخاص يتناولون كميات أكبر من الحبوب الكاملة وآخرين يعتمدون أكثر على الحبوب المكررة، غالبا ما تجد أن الفئة الأولى أفضل صحيا على المدى الطويل.

لكن السؤال الدقيق هو: هل السبب أن الخبز الأبيض ضار؟ أم أن الحبوب الكاملة مفيدة؟

الاستنتاج العلمي الصحيح هو أن استبدال الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة قد يكون أكثر فائدة. أما الاستنتاج الخاطئ فهو أن الخبز الأبيض سام أو مسبب مباشر للأمراض.

ومعظم الأدلة في هذا المجال تأتي من دراسات رصدية، وهي مهمة لكنها لا تثبت السببية بشكل قاطع. فالذين يتناولون الحبوب الكاملة غالبا يختلفون عن غيرهم في أمور كثيرة؛ فهم في المتوسط أكثر نشاطا، وأقل تدخينا، وأكثر تناولا للخضروات والفواكه، وأفضل التزاما بالفحوصات الطبية. لذلك يكرر العلماء قاعدة أساسية: الارتباط لا يعني السببية.

وعندما ننظر إلى التجارب السريرية، نجد أن استبدال الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة قد يحسن بعض المؤشرات مثل الكوليسترول، والشبع، وصحة الجهاز الهضمي، وربما التحكم في سكر الدم بدرجة محدودة. وهذه فوائد حقيقية، لكنها لا تعني أن الخبز الأبيض غذاء سام.

هل يتحول الخبز إلى سكر؟

هذه من أكثر العبارات انتشارا. وهي تبدأ بحقيقة علمية، ثم تنتهي باستنتاج مضلل. نعم، الخبز الأبيض يحتوي على النشا، والنشا يتحلل أثناء الهضم إلى جلوكوز. لكن الأمر نفسه يحدث مع الأرز والبطاطس والمعكرونة والشوفان والبقوليات، بل ومع كثير من الفواكه بعد هضم سكرياتها الطبيعية.

الجسم صُمم ليهضم الكربوهيدرات ويحولها إلى جلوكوز، لأنه وقود أساسي لمعظم الخلايا، وخصوصا الدماغ. لذلك ليست المشكلة في أن الخبز يتحول إلى جلوكوز، فهذه وظيفة طبيعية للجهاز الهضمي.

السؤال الحقيقي هو: كم نأكل؟ وماذا نأكل معه؟ وما طبيعة الوجبة كلها؟ فشريحة خبز تؤكل مع البيض وزيت الزيتون والخضروات لا تعطي الاستجابة نفسها لشريحة تؤكل مع المربى أو الشوكولاتة القابلة للدهن أو مشروب سكري. الطعام لا يعمل منفصلا عن بقية الوجبة.

هل يلتصق بالأمعاء؟

من أغرب الادعاءات حسب الرضواني أن الخبز الأبيض يتحول داخل الأمعاء إلى مادة لاصقة تمنع امتصاص الغذاء. ولا توجد أي دراسة تشريحية أو فسيولوجية أو كيميائية حيوية تدعم ذلك.

فالخبز يختلط في المعدة بحمض الهيدروكلوريك والإنزيمات الهاضمة، ثم ينتقل إلى الأمعاء حيث يتعرض لإنزيمات البنكرياس والعصارات الهضمية، فتتحلل مكوناته إلى جزيئات صغيرة يمتصها الجسم.

إنه يخضع للهضم الطبيعي مثل أي طعام قابل للهضم. أما فكرة تحوله إلى غراء، فهي خرافة غذائية لا علاقة لها بعلم وظائف الأعضاء.

متى يكون الخبز الأبيض أنسب؟

المفارقة أن هناك حالات صحية قد يكون فيها الخبز الأبيض هو الخيار الذي يوصي به الطبيب مؤقتا، وليس الخبز الكامل. وهذا يذكرنا بقاعدة مهمة: لا يوجد طعام صحي لكل الناس، ولا طعام ضار لكل الناس.

في بعض أمراض الجهاز الهضمي، مثل داء كرون، أو التهاب القولون التقرحي أثناء النشاط، أو التهاب الرتوج الحاد، أو تضيق الأمعاء، أو بعد بعض العمليات الجراحية، قد يُنصح المريض بحمية قليلة الألياف لفترة محدودة. ورغم أن الألياف مفيدة لمعظم الناس، فإنها قد تزيد تهيج الأمعاء أو الألم والانتفاخ والإسهال، وقد ترفع خطر الانسداد لدى بعض المرضى.

في هذه الحالات، يكون الخبز الأبيض، لقلة أليافه، أسهل هضما وأكثر احتمالا. ولا يعني ذلك أنه غذاء خارق، ولا أن الخبز الكامل ضار، بل يعني أن الغذاء يجب أن يناسب حالة الشخص.

هل يسبب السكري والسمنة؟

القول إن الخبز الأبيض يسبب السكري لأنه يرفع سكر الدم يتجاهل الفرق بين الاستجابة الطبيعية بعد الطعام والمرض المزمن. فبعد تناول أي طعام يحتوي على الكربوهيدرات، يرتفع الجلوكوز بدرجات متفاوتة، ثم ينظمه الجسم عبر الإنسولين.

أما السكري من النوع الثاني، فهو مرض يتطور عبر سنوات نتيجة تفاعل معقد بين الاستعداد الوراثي، ومقاومة الإنسولين، وزيادة الدهون، وقلة النشاط، والتقدم في العمر، واضطرابات النوم، والبيئة، والعادات الغذائية ككل. لا توجد دراسة تثبت أن الخبز الأبيض في حد ذاته يسبب السكري مباشرة.

نعم، الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسعرات، ومنها الخبز الأبيض، قد يساهم في زيادة الوزن، وزيادة الوزن ترفع خطر السكري. لكن هذا يختلف عن القول إن شريحة خبز هي سبب المرض.

والأمر نفسه ينطبق على السمنة. فهي حسب الرضواني لا تنتج عن طعام واحد، بل عن استمرار تناول سعرات تفوق احتياجات الجسم، مع تأثير عوامل وراثية ونفسية وبيئية وهرمونية. ويمكن للخبز الأبيض أن يساهم في زيادة الوزن إذا أُكل بكثرة، كما يمكن أن تفعل المكسرات أو التمر أو العصائر الطبيعية أو زيت الزيتون إذا أُفرط فيها.

المشكلة في النمط لا في الشريحة

تخيل وجبتين. الأولى: خبز أبيض مع البيض وزيت الزيتون واللبن وخضروات طازجة وقطعة فاكهة. والثانية: خبز كامل مع مربى، ولبن منكه بالسكر، وعصير صناعي، وقهوة محلاة. أيهما أفضل صحيا؟

إذا ركزنا فقط على لون الخبز، فاتتنا الصورة الأكبر. فالوجبات لا تُقيّم بمكون واحد، بل كنمط غذائي كامل. ولهذا تركز الإرشادات الحديثة على التوازن والاعتدال والاستدامة وملاءمة الغذاء لاحتياجات الفرد، لا على تقسيم الطعام إلى ملائكة وشياطين.

وتاريخ التغذية مليء بأعداء مؤقتين: الدهن، ثم الكوليسترول، ثم الكربوهيدرات، ثم الغلوتين، واليوم الخبز الأبيض أو الزيوت النباتية أو الحليب. وفي كل مرة تُروى القصة بالطريقة نفسها: لو تخلصنا من هذا الطعام لاستعدنا صحتنا.

لكن السمنة والسكري وأمراض القلب لا تفسر بطعام واحد. إنها أمراض معقدة تتشكل من الجينات والهرمونات والبيئة والنوم والتوتر والحركة والنظام الغذائي والظروف الاجتماعية الاقتصادية.

العلم بطبيعته متواضع، لا يدعي امتلاك الحقيقة المطلقة، بل يراجع نفسه عندما تظهر أدلة جديدة. أما الدجل، فيبدأ غالبا باليقين الكامل. لذلك يجب أن نسأل دائما: هل ما نسمعه مدعوم بأدلة قوية، أم مجرد قصة مثيرة تبدو مقنعة؟

والآن.. هل الخبز الكامل أفضل من الخبز الأبيض؟ يتساءل الرضواني ثم يجيب : نعم، بالنسبة لمعظم الناس، لأنه يحتوي على ألياف وفيتامينات ومعادن أكثر، ويرتبط ضمن نظام غذائي متوازن بفوائد صحية مهمة.

لكن هل يجعل ذلك الخبز الأبيض سما أو سببا مباشرا للسكري أو السمنة أو الالتهابات؟ الإجابة العلمية: لا.

فالطعام لا يُحاكم بعيدا عن الكمية، ولا عن بقية مكونات الوجبة، ولا عن نمط الحياة، ولا عن الحالة الصحية للفرد. والخطر الحقيقي ليس في شريحة الخبز على المائدة، بل في أن نستبدل التفكير العلمي بالخوف، والأدلة بالشعارات، والمعرفة باليقين الزائف. عندها لا يعود الخبز هو المشكلة، بل تصبح طريقة تفكيرنا في الغذاء هي المشكلة.