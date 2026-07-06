مدير مالي يستبدل الأوراق النقدية في خزنته بأوراق لعب

كشفت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية مؤخرًا أن مدير فرع لاتحاد سيماول الائتماني في مدينة غيونغجو، بمقاطعة غيونغسانغ الشمالية، اعترف باختلاس مبالغ طائلة من خزينة البنك، محاولًا التستر على فعلته باستبدال الأوراق النقدية بأخرى مزيفة. لكن ما أثار استغراب الناس حقًا هو شكل الأوراق النقدية المزيفة التي استخدمها.

وانتشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو للأوراق النقدية المزيفة المستخدمة في عملية الاختلاس، ما أثار موجة من التعليقات الساخرة من مستخدمي الإنترنت المذهولين. وأظهرت الصور نسخًا كرتونية من فئة 50,000 وون كوري (32 دولار أمريكي) ، تحمل رسومات لحيوانات كرتونية مثل البط والدببة.

وكان من السهل تمييز الأوراق النقدية المزيفة من مسافة بعيدة، لكن يُزعم أن مدير البنك، الذي لم يُكشف عن هويته، استغل عدم وجود من يُفتش الخزينة. وذكرت صحيفة تشوسون ديلي أن هذا الفرع صغير جدًا ويعمل به عدد قليل من الموظفين، وأن المدير كان يحرص على إيداع الأموال في الخزينة بنفسه يوميًا.

وعندما دخل المدير إلى الخزنة، في إحدى المرات ليستبدل بعض الأوراق النقدية الحقيقية بأوراق نقدية مزيفة كان قد طلبها عبر الإنترنت. ولم يتضح بعد كم استمرت عملية الاختلاس، ولكن في مرحلة ما، أبلغ موظف آخر عن سلوكه المريب للإدارة العليا، ففتح اتحاد سيماول الائتماني تحقيقًا في الأمر.

ولم يستغرق المحققون وقتًا طويلًا لكشف ما فعله الرجل، ولكن وفقًا للتقارير، لم يُبلغ البنك السلطات فورًا، مفضلًا حل مشاكله داخليًا. وفي بيان صحفي، أعلن اتحاد سيماول الائتماني أنه فصل مدير البنك المسؤول عن هذه القضية، مضيفًا أنه أعاد الأموال المسروقة وأن البنك يعتبر الأمر منتهيًا.