مصر: اكتشاف 18 مقبرة ظلت مغلقة لـ 2000 عام

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية أن بعثة أثرية اكتشفت مجموعة من المقابر يعود تاريخها إلى نحو 2000 عام على ساحل البحر المتوسط، إضافة إلى مدينة متكاملة تعود إلى العصر البيزنطي.

وذكرت الوزارة، في بيان، أمس، أن الاكتشافات تمت في منطقة مارينا العلمين، على بعد نحو 100 كيلومتر غرب الإسكندرية، حيث أماطت الحفريات النقاب عن 18 مقبرة تعود للعصرين اليوناني والروماني.

وعُثر على غرف عدة للدفن، مع ألواح أغطية حجرية لاتزال في مكانها، وتابوت من الغرانيت طوله نحو 2.5 متر، وغطاؤه في موضعه، ما يشير إلى أن المقابر ظلت محكمة الإغلاق لنحو 2000 عام.

وأسفرت أعمال التنقيب أيضاً عن العثور على أوانٍ فخارية، وأطباق، ومذابح، وأحواض من الحجر الجيري، إلى جانب عدد من العناصر المعمارية المرتبطة بالمقابر، ومن أبرز المكتشفات العثور على 24 قطعة ذهبية وُضعت داخل أفواه بعض المتوفين، تُمثّل ما يُعرف باللسان الذهبي، وهو أحد العناصر المرتبطة بالمعتقدات الجنائزية في تلك الفترة.

وكانت الوزارة أعلنت، الجمعة الماضية، أن بعثة أثرية مصرية عاملة بواحة الداخلة في محافظة الوادي الجديد، نجحت في الكشف عن مدينة سكنية متكاملة تعود إلى العصر البيزنطي، وجميع مبانيها من الطوب.