بالأسود والقصّات الحرة.. يوجي ياماموتو يكتب فصلاً جديداً في الموضة

يعتبر يوجي ياماموتو أحد أهم المصممين الذين نقلوا التجربة اليابانية إلى قلب صناعة الموضة العالمية، عبر أسلوب لم يعتمد على تقليد المدارس الغربية، بل قدم لغة جديدة أثرت في أجيال من المصممين.

وقدّم ياماموتو مجموعته الرجالية الجديدة ضمن أسبوع الموضة في باريس، في عرض حمل توقيعه المعروف القائم على تجاوز القواعد التقليدية للأزياء، وتحويل الملابس إلى مساحة للتعبير عن الشخصية والمزاج والفكر، وكعادته لم يقدم ياماموتو مجرد مجموعة موسمية، بل رؤية جمالية تتحدى المفاهيم السائدة حول أناقة الرجل، حيث التقت البساطة بالتعقيد، والصرامة بالحرية.

منذ ظهوره على الساحة العالمية، ارتبط اسم ياماموتو بفلسفة تصميمية مختلفة ترى أن الجمال لا يحتاج إلى الزخرفة، وأن قوة القطعة تكمن في شكلها وحضورها وطريقة تفاعلها مع الجسد. وفي مجموعته واصل المصمم الياباني هذا النهج، مقدماً ملابس تبدو هادئة للوهلة الأولى، لكنها تحمل خلفها بناءً دقيقاً وأفكاراً عميقة حول الزمن والهوية والحركة.

ظل اللون الأسود أحد أبرز العناصر في عالم ياماموتو التصميمي، ليس باعتباره خياراً جمالياً فقط، بل وسيلة للتعبير عن العمق والغموض والقوة. وفي هذه المجموعة ظهر الأسود بدرجاته وطبقاته المختلفة، ليمنح القطع حضوراً درامياً ويبرز العلاقة بين الضوء والظل. لكن الأسود لدى ياماموتو لا يعني غياب اللون، بل يكشف عن تفاصيل أخرى؛ فاختلاف ملمس القماش، وطريقة سقوطه، وتكوين الطبقات، كلها تصبح أكثر وضوحاً عندما تتحرر القطعة من المنافسة اللونية.

قدمت المجموعة استمراراً لأسلوب ياماموتو المعروف في التعامل مع الملابس كأشكال قابلة لإعادة التفكير. فالسترات والمعاطف والقمصان لم تتبع الخطوط التقليدية للجسد، بل أعادت صياغتها عبر أحجام غير منتظمة، وقصّات واسعة، وتكوينات تمنح العارضين مظهراً أقرب إلى النحت المتحرك.

اعتمد العرض على قوة الأقمشة وقدرتها على خلق إحساس بصري وحركي في آن واحد، فالمواد المستخدمة لم تظهر كأنها عنصر خلفي، بل أصبحت جزءاً من السرد التصميمي، إذ لعبت الخامات الثقيلة والخفيفة دوراً في تحديد شكل الإطلالة وإيقاع الحركة على منصة العرض.

هذه العلاقة بين القماش والجسد تمثل جوهر تجربة ياماموتو؛ فالملابس عنده لا تُصمم لتجميل الجسد فقط، بل لخلق حوار معه، بحيث تصبح الحركة جزءاً من التصميم. ابتعد ياماموتو عن الصورة النمطية للرجل الأنيق المرتبطة بالبدلة الرسمية. الرجل في رؤيته أكثر تحرراً، لا يسعى إلى إظهار القوة عبر المظهر الصارم، بل من خلال الثقة والاختلاف.

أثر وأسئلة

بين الظلال والخطوط غير التقليدية والحركة الحرة، واصل يوجي ياماموتو كتابة فصل جديد في قصته الطويلة مع الموضة.. قصة ترى أن أجمل التصاميم ليست دائماً الأكثر وضوحاً، بل تلك التي تترك أثراً وأسئلة بعد انتهاء العرض.