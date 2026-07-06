دريس فان نوتن.. أزياء تحترم التأثيرات الثقافية.. رؤية جديدة لرجل لا يبحث عن قواعد ثابتة بل عن أسلوبه الخاص

في مجموعته الرجالية الجديدة ضمن أسبوع الموضة في باريس، قدّم المصمم البلجيكي، دريس فان نوتن، خلاصة تجربة أحد أكثر المصممين تأثيراً في الموضة العالمية، حيث التقت الحرفية البلجيكية، والحس الفني، والقدرة على تحويل الأزياء الرجالية إلى مساحة للتعبير عن الشخصية والهوية.

ويُعد دريس فان نوتن أحد أبرز الأسماء التي أعادت رسم خريطة الموضة المعاصرة، فهو أحد أعضاء مجموعة «الستة البلجيكيين» التي أسهمت في وضع مدينة أنتويرب على خارطة الموضة العالمية خلال ثمانينيات القرن الماضي، ومنذ إطلاق علامته الخاصة، نجح في بناء أسلوب مستقل لا يعتمد على الصيحات العابرة، بل على مزيج متوازن من الألوان، والطبعات، والخامات، والتأثيرات الثقافية والفنية المتنوعة.

تكتسب هذه المجموعة الجديدة أهمية إضافية كونها تأتي في مرحلة انتقالية للدار، إذ أصبح التحدي الأساسي هو الحفاظ على الروح التي أسسها المصمم مع فتح الباب أمام تطور جديد. وقد بدا واضحاً أن جوهر التجربة لا يزال حاضراً: احترام الحرفة، والاهتمام بالتفاصيل، والنظر إلى الملابس باعتبارها وسيلة للتعبير لا مجرد منتجات موسمية.

إرث وتجديد

لم تحاول المجموعة إعادة إنتاج توقيع دريس فان نوتن بطريقة حرفية، بل سعت إلى استعادة العناصر الأساسية التي صنعت مكانته، وفي مقدمتها القدرة على بناء حوار بين المتناقضات؛ بين الكلاسيكي والمعاصر، وبين البساطة والجرأة، وبين الخياطة التقليدية والحرية اليومية.

فقدمت الدار رؤية للرجل الحديث الذي لا يبحث عن مظهر موحد أو قواعد ثابتة، بل عن قطع تمنحه مساحة لاختيار أسلوبه الخاص. وجاءت التصاميم بعيدة عن الصرامة المعتادة في الأزياء الرجالية، مع تركيز على الراحة والانسيابية من دون فقدان الطابع الراقي.

وطالما كان اللون عنصراً أساسياً في عالم دريس فان نوتن، إذ لا يستخدمه بوصفه إضافة زخرفية، بل أداة لبناء قصة بصرية كاملة، ولذلك ظهر التعامل مع الألوان باعتباره جزءاً من شخصية القطعة، حيث تتجاور الدرجات المختلفة لتمنح الإطلالات إحساساً بالحيوية والتوازن.

هذه الطريقة في استخدام اللون تمثل إحدى العلامات الفارقة في أسلوب فان نوتن، فهو لا يبحث عن الصدمة البصرية، بل عن انسجام بين اللون والخامة والحركة.

الخياطة بروح الحرية

أعادت المجموعة قراءة عناصر أساسية في خزانة الرجل، خصوصاً السترات والبدلات، عبر تخفيف القواعد التقليدية المرتبطة بها. ظهرت القطع الرسمية بمرونة كبرى، مع قصّات تمنح الجسم حرية الحركة، وتفاصيل تجعل الإطلالة أكثر قرباً من أسلوب الحياة المعاصر.

لم تعد البدلة في هذه الرؤية رمزاً للالتزام بالشكل التقليدي، بل أصبحت قطعة قابلة لإعادة التفسير وفق شخصية من يرتديها.

كما في معظم أعمال دريس فان نوتن، لعبت الخامات دور البطولة في المجموعة. فقد اعتمد التصميم على التلاعب بالملمس والطبقات، وعلى إبراز العلاقة بين القماش والجسد.

فالتميز لم يأتِ من كثرة التفاصيل، بل من جودة التنفيذ والقدرة على منح كل قطعة إحساساً خاصاً. وهذه النقطة تحديداً كانت دائماً من أسرار نجاح الدار؛ تحويل العناصر البسيطة إلى تصاميم تحمل قيمة فنية.

أناقة بلا قواعد جامدة

الرجل الذي تقدمه المجموعة لا يمثل صورة واحدة للأناقة، بل شخصية متعددة الأبعاد. إنه رجل يجمع بين الثقة والهدوء، وبين احترام الماضي والرغبة في التجديد.

ومن خلال القصّات، والتنسيقات، وطريقة دمج القطع، تقدم الدار مفهوماً للأناقة يقوم على الاختيار الشخصي، وليس على اتباع وصفة جاهزة.

على مدار مسيرته، لم يكن دريس فان نوتن مصمماً يبحث عن المنافسة في سرعة إطلاق الاتجاهات، بل بنى لغة خاصة جعلته من أكثر المصممين احتراماً في الصناعة. قوته جاءت من قدرته على المزج بين الفن والموضة، وبين التأثيرات العالمية والجذور البلجيكية. ومع المجموعة الجديدة تؤكد الدار أن قيمة هذا الإرث لا ترتبط بشخص واحد فقط، بل بفلسفة تصميمية متكاملة أصبحت جزءاً من تاريخ الموضة الحديثة.

احتفاء بالاستمرارية

جاء عرض دريس فان نوتن في باريس تأكيداً على أن الأناقة الحقيقية لا تحتاج إلى المبالغة، بل إلى رؤية واضحة، فالمجموعة لم تقدم مجرد ملابس جديدة للرجل، بل قدمت تصوراً عن كيفية استمرار الهوية الإبداعية وسط التحولات.

وبين الحرفية البلجيكية، والحس الفني، والبحث عن صورة أكثر حرية للرجل، واصل دريس فان نوتن ترك بصمته في عالم الموضة؛ بصمة تؤكد أن التصميم الأكثر تأثيراً هو ذلك الذي لا يكتفي بمواكبة الزمن، بل يسهم في تشكيله.