«مقر المؤثرين» يُنظِّم ورشة عمل تطبيقية حول التصميم الذكي على «Canva»

نظّم «مقر المؤثرين»، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، الذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز»، أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، ورشة عمل تطبيقية، بالتعاون مع «Canva»، ركزت على تمكين صُنّاع المحتوى من أدوات الذكاء الاصطناعي من «Canva».

وتعكس الخطوة جهود «مقر المؤثرين» المتواصلة لإحداث نقلات نوعية في قطاع صناعة المحتوى وإمكانات المبدعين التي تمكنهم من تحقيق الاستفادة القصوى من الأدوات التي تتيحها شركات التقنية العالمية الكبرى، وتوظيفها في إنتاج محتوى هادف وجاذب قادر على الوصول والانتشار.

تمكين الجميع من التصميم

وقال المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في «Canva»، أحمد إقبال: «سعدنا بالشراكة مع (مقر المؤثرين)، ضمن هذه الورشة التطبيقية، التي تلبي طموح المجتمع الإبداعي في المنطقة، وهدفنا في (Canva) دائماً هو تمكين الجميع من التصميم، واليوم، وعبر أدواتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نسهل وصول صُنّاع المحتوى إلى أدوات التصميم الذكية، وتحويل أفكارهم الإبداعية إلى محتوى بصري احترافي بطريقة أكثر سهولة وسلاسة».

وأضاف: «ما تدرب عليه المشاركون من ميزات يُمثّل فصلاً جديداً في كيفية تفاعل المبدع مع المنصات الرقمية، وتحولاً ملحوظاً في طريقة تعامل المبدعين مع أدوات التصميم، حيث يمكن للمؤثرين الآن إنتاج محتوى عالي الجودة لمنصات متعددة في وقت قياسي دون المساس بهويتهم البصرية، وسنستمر في التعاون مع (مقر المؤثرين) في مثل هذه البرامج التي تمنحنا الفرصة لملامسة احتياجات المبدعين الحقيقية في المنطقة، ومساعدتهم على التميز في سوق رقمي تتزايد فيه أهمية سرعة الإنتاج وجودة المحتوى البصري».

بيئة متكاملة

بدوره، أكد مدير أكاديمية الإعلام الجديد، حسين العتولي، أن تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع «Canva» يأتي ضمن استراتيجية «مقر المؤثرين» لترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي لاقتصاد المبدعين من خلال مواصلة تطوير بيئة متكاملة تزيح جميع العقبات من أمام صانع المحتوى، ليتفرغ تماماً لجوهر رسالته وقصته الإبداعية، مستفيداً من حلول الذكاء الاصطناعي التي تختصر الجهد والوقت.

وأضاف: «نهدف إلى ردم الفجوة في التقنيات العالمية المتسارعة، وتعزيز مواكبة المواهب في المنطقة لأحدث هذه التقنيات، حيث نؤمن بأن تمكين المبدع بأدوات احترافية هو استثمار في بناء وعي المجتمعات، وهذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تسعى لتمكين المؤثرين من التحول إلى رواد أعمال رقميين، يمتلكون المهارة والسرعة والجودة للمنافسة عالمياً».

التصميم الذكي

وركزت ورشة العمل التطبيقية، بالتعاون مع «Canva»، على تمكين صُنّاع المحتوى من أدوات التصميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي على المنصة، المبرمجة لجعل إنشاء المحتوى أسرع وأسهل وأكثر فعالية، خصوصاً استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي، واختصارات التصميم الذكية، وسير العمل المُحسّن الذي يُساعد المبدعين على تحويل أفكارهم إلى صور جذابة في دقائق، حيث شهدت الورشة مشاركة واسعة من صُنّاع المحتوى في المنطقة.

وهدفت الورشة إلى إزالة العقبات التقنية أمام المبدعين، وإطلاق العنان لخيالهم عبر استخدام آليات العمل المطورة التي توفرها «Canva»، لضمان السرعة والكفاءة والجودة في النتائج، واستعرضت الورشة كيف يمكن للمؤثرين تحويل أفكارهم من مجرد تصورات ذهنية إلى واقع بصري ملموس وجذاب في دقائق معدودة، ما يعزز من قدرتهم على مواكبة التسارع الرقمي العالمي.

مهارات وأدوات نوعية

وتعرّف المشاركون خلال الورشة إلى حزمة متكاملة من الأدوات التي توفرها «Canva» لدعم المبدعين، حيث ركزت التدريبات العملية على أدوات التصميم السحري «Magic Design» التي تمكن المستخدمين من توليد تصميمات كاملة بناءً على وصف نصي بسيط أو صورة مرفوعة، ما يختصر ساعات من العمل اليدوي، إضافة إلى أدوات التحرير بالذكاء الاصطناعي واحتراف مهارات «Magic Edit» لاستبدال العناصر داخل الصور، و«Magic Grab» لنقل العناصر أو الأشخاص أو المنتجات داخل أي صورة بسلاسة، و«Magic Expansion» وهي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدم توسيع حدود الصورة الأصلية في أي اتجاه.

كما تضمنت التدريبات العملية اختصارات التصميم والإنتاج السريع ضمن منظومة العمل التي تتيح إنشاء دفعات كبيرة من المحتوى «Bulk Create» لمنصات مختلفة في وقت واحد، مع الحفاظ على اتساق الهوية البصرية، إضافة إلى إتقان أدوات إزالة خلفيات الفيديو والصور بضغطة زر واحدة، ودمج التأثيرات السينمائية التي تجعل المحتوى أكثر جاذبية وتفاعلاً، وتم تقديم تطبيق عملي حول إدارة العلامة التجارية «Brand Hub»، وكيفية بناء مكتبة أصول متكاملة تضمن ظهور محتوى المؤثر بشكل احترافي وموحد عبر كل القنوات الرقمية.

تطور نوعي في الإنتاج

وتُعد هذه الورشة تجسيداً لاستراتيجية «مقر المؤثرين» ومجموعة «فيجينيرز» في تطوير منظومة صناعة المحتوى في المنطقة، من خلال عقد شراكات مع كبرى المؤسسات التكنولوجية العالمية، حيث تسعى المجموعة إلى تطويع الذكاء الاصطناعي ليكون شريكاً إبداعياً يساعد المبدع على التركيز على القصة والرسالة، بعد إزالة العقبات والتعقيدات التقنية من طريقه.

ويمثل ما قدمته «Canva» خلال الورشة من تحديثات تقنية، تم التدرب عليها، تغييراً جذرياً في فلسفة الإنتاج، حيث تسهم هذه الأدوات في تمكين الجميع من التصميم، ما يتيح لصُنّاع المحتوى، سواء كانوا مبتدئين أو محترفين، إنتاج محتوى بصري بكل سهولة.

وتضمنت الورشة عروضاً توضيحية مباشرة، وحالات استخدام واقعية، أظهرت للمشاركين كيفية التغلب على جمود الفكرة، والبدء فوراً في التنفيذ الاحترافي، ما يعزز قدرتهم على المنافسة في سوق المحتوى الرقمي الذي بات يعتمد بشكل أساسي على جودة المحتوى البصري وسرعة الانتشار.

وتواصل «Canva» تعزيز مكانتها كإحدى أبرز المنصات العالمية في مجال التصميم المرئي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث يستخدمها أكثر من 265 مليون شخص شهرياً حول العالم، كما تم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في «Canva» أكثر من 32 مليار مرة، في دلالة على الدور المتنامي لهذه التقنيات في تسهيل إنشاء المحتوى، وتحسين سير العمل، ورفع كفاءة الإنتاج.

ومع تسارع التحول الذي يحدثه الذكاء الاصطناعي في طرق إنتاج المحتوى، تعمل «Canva» على تمكين المستخدمين من الانتقال بسلاسة من مرحلة توليد الأفكار والمسودات إلى تنفيذ أعمال قابلة للتطوير والتوسع، ويعكس هذا التوجه الطلب المتزايد على حلول التصميم الذكية، إذ حلّت «Canva» في المرتبة الثالثة بين أكثر منصات الذكاء الاصطناعي استخداماً عالمياً، كما سُجلت باعتبارها من أسرع الشركات نمواً في إنفاق العملاء على منتجات الذكاء الاصطناعي ضمن كبرى شركات البرمجيات، وذلك وفقاً لبحث صادر عن شركة رأس المال الاستثماري Andreessen Horowitz.

«مقر المؤثرين»

يُعد «مقر المؤثرين» أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، وهو من مبادرات «صندوق دعم صناع المحتوى» الذي وجّه به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال أعمال «قمة المليار متابع» في نسختها الثانية، لدعم صناع المحتوى وأصحاب المواهب والمبادرات والأفكار المبتكرة، وتعزيز قطاع صناعة المحتوى الرقمي ودفع فرص نموه.

وينضوي المقر تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز»، أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، التي تضم 21 شركة ومنصة، من أهمها: «قمة المليار متابع»، و«أكاديمية الإعلام الجديد»، و«مركز التواصل»، و«أكاديمية التاريخ»، و«عرب نيشن»، و«مصدر نيوز»، و«يو إيه إي نيشن»، و«الإمارات في أرقام»، و«هوية»، و«قناة المال»، و«وصل»، و«إكسبوزد»، و«إيه آي ميديا لاب».

• 32 مليار مرة استُخدمت فيها أدوات الذكاء الاصطناعي في Canva، في دلالة على الدور المتنامي لهذه التقنيات لتسهيل إنشاء المحتوى، وتحسين سير العمل، ورفع كفاءة الإنتاج.