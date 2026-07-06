نكهات العالم على موائد 50 مطعماً في دبي

يعود أسبوع الصيف للمطاعم، الذي يُعدّ من أبرز الفعاليات المرتقبة ضمن مفاجآت صيف دبي، من 13 يوليو الجاري إلى الثاني من أغسطس المقبل، في احتفالية تستمر على مدار ثلاثة أسابيع وتسلّط الضوء على المشهد المتنوع والغني بالنكهات التي تتميّز بها مطاعم دبي.

وسواء كان رواد المطاعم يرغبون في زيارة الوجهات المفضلة ضمن أحيائهم، أو استكشاف وجهات جديدة، فإن الفعالية في هذا العام تقدم فرصة مثالية للاجتماع مع العائلة والأصدقاء، والاستمتاع بتجارب طعام استثنائية في مختلف أنحاء المدينة.

ويجمع أسبوع الصيف للمطاعم أكثر من 50 مطعماً مناسباً للعائلات في مختلف أنحاء دبي، ويحتفي بمتعة تناول الوجبات الشهية ضمن أجواء مريحة وممتعة، بما يمنح العائلات تجربة أكثر تميّزاً خلال الصيف، لصنع أجمل الذكريات التي تجمع العائلات معاً.

وتتنوّع قائمة المطاعم المشاركة هذا العام لتشمل خيارات متنوعة من المطاعم الآسيوية التي تتميّز بطابعها الحيوي، إلى المأكولات الإيطالية الكلاسيكية ضمن أجواء مريحة، وصولاً إلى مطاعم البرغر الأميركية الشهيرة، والمطابخ الشرق أوسطية العصرية. ويمكن للضيوف الاستمتاع بتجارب طعام في مجموعة من الوجهات المفضلة، مثل سالز بيسترو، وكلو باربيكيو، ولينا دبي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «يواصل أسبوع الصيف للمطاعم ترسيخ مكانته كإحدى أبرز تجارب المأكولات ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، ليقدم للعائلات والزوار المزيد من الخيارات والأسباب التي تمكنهم من تذوق أصناف متنوعة من الطعام ضمن وجهة تشتهر باحتضانها مجموعة كبيرة من المطاعم العالمية والطهاة المميّزين، ومن خلال مشاركة أكثر من 50 مطعماً مناسباً للعائلات في مختلف أنحاء دبي، فإن خيارات المطاعم تتعدد في المدينة، مع إتاحة الفرصة للاستمتاع بتجارب طعام لا تُنسى بأسعار وقيمة استثنائية»، وأضاف أن المبادرة «تعكس التزامنا المستمر بابتكار تجارب مميّزة تشجع السكان والزوار على استكشاف المزيد مما تقدمه المدينة طوال فصل الصيف».

ويقدم الحدث هذا العام قوائم طعام أُعدت خصيصاً لهذه الفعالية، تتضمن قيمة استثنائية، حيث يمكن للعائلات والزوار الاستمتاع بوجبة غداء من طبقين (يمكن اختيار مقبلات وطبق رئيس أو طبق رئيس وحلوى) مقابل 80 درهماً فقط، أما في العشاء، فتقدم المطاعم قائمة كاملة من ثلاثة أطباق (مقبلات، وطبق رئيس، وحلوى) مقابل 120 درهماً، وتشمل جميع القوائم عبوة مياه مجانية مع كل وجبة.

أحمد الخاجة:

• «المبادرة» تعكس التزامنا المستمر بابتكار تجارب مميّزة تشجع السكان والزوار على استكشاف المزيد مما تقدمه المدينة طوال فصل الصيف.