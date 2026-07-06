«يا شيخنا يا الذرا» أغنية جديدة لعبدالرحمن الجنيد

أطلق الفنان الإماراتي، عبدالرحمن الجنيد، أغنية جديدة من ألحانه وغنائه، ومن كلمات سيف مفتاح النيادي، عنوانها «يا شيخنا يا الذرا»، وحملت كلماتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة.

وتقول كلمات الأغنية:

يا شيخِنا يا الذِّرا... للدّار وأعيانها

تسهر وشعبك درى... تسهر على شانها

وحبّك في دمه جرى... وبعروق شريانها

واسمك إذا ينطرى... غَنّوا له الحانها

وقد عرضت أغنية «يا شيخنا يا الذرا» على القناة الرسمية للفنان عبدالرحمن الجنيد على منصة «يوتيوب»، كما تم بثها عبر الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية.